Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru

Родители детского сада № 172 пожаловались на несоблюдение температурного режима в помещениях. Ситуация с холодом продолжается уже долгие годы. После публикации TagilCity.ru проблема была взята на контроль городским управлением образования. Кроме того, обслуживающая организация провела обследование, промыла батареи и отрегулировала окна. После этого в группах и спальнях стало теплее. В 2023 году планируется провести ремонт системы отопления в дошкольном учреждении.
Летом 2022 года хулиганы изрисовали граффити фасад и режимные доски Дзержинского общества инвалидов, общий ущерб составил около 19 тысяч рублей. Однако в полиции и прокуратуре отказались заводить уголовное дело в отношении подростка, заявив, что фасадом можно пользоваться. Хулиган получил лишь административный штраф в размере 300 рублей. Председатель общества инвалидов Игорь Постоногов намерен обратиться в суд и взыскать сумму ущерба. Редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитием событий.
Автомойка, которая незаконно работала у травмпункта ГБ № 1 на Вагонке, прекратила свою деятельность после освещения в СМИ и обращения коллектива в надзорные органы. Проблема состояла в том, что грязевые потоки стекали прямо под медицинское учреждение. Однако владелец строения открыл на этом месте шиномонтажную мастерскую, что тоже нарушает экологические нормы. Из-за моратория на проведение проверок, он пока не может быть привлечен к ответственности.
Павел Поповиченко, 47-летний инвалид-колясочник из Первоуральска, которого медики признали по ошибке здоровым, смог добиться получения бесплатных средств реабилитации после освещения проблемы в СМИ. После истории с «чудесным выздоровлением» в горбольнице заявили, что произошло недоразумение. Помимо двух колясок (прогулочной и домашней) Павлу выписали зимний мешок для ног и ортопедические брюки для инвалидов.
Свалка, которая постоянно тлела на Тагилстрое, была ликвидирована. Местные жители несколько лет жаловались на ухудшение самочувствия и обострение дыхательных заболеваний из-за едкого дыма, который разносился по району. После публикации TagilCity.ru была организована проверка региональным Министерством природы. В результате собственник вывез древесный мусор и очистил территорию.
К дисциплинарной ответственности был привлечен директор ООО «ГК «Теплоресурс» после проверки, организованной Роспотребнадзором и Пригородной прокуратурой. В работе были выявлены многочисленные нарушения, которые привели к тому, что в марте в домах местных жителей текла вода с фекальным запахом. Это произошло, потому что прохудился водопровод, который проходит по территории свинокомплекса «Горноуральский». В результате, из-за несоответствия воды санитарным нормам, были закрыты детские сады, а школьники переведены на дистанционное обучение.
Личности троих несовершеннолетних, которые занимались вымогательством на Вагонке в Нижнем Тагиле, установили сотрудники правоохранительных органов после публикации TagilCity.ru. В апреле двое из них просили деньги у прохожих на улице Окунева и бросили снег в лицо пенсионера, сделавшему им замечание. Все хулиганы уже состоят на учете в ПДН, однако с ними были проведены дополнительные беседы.
Фекалии, которые вытекали вытекали из выгребной ямы многоквартирного дома в Черноисточинске, теперь чистит ассенизатор. Управляющей компании было вынесено предостережение после проверок, которые различные ведомства провели после публикации TagilCity.ru. В воде были обнаружены превышения различных вредных веществ, указывающие на то, что стоки носили бытовой характер.
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