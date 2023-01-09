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Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru

Сегодня, 03:00
Фото: 1MI
2022 год был насыщен различными событиями. Какие-то из них были позитивными и веселыми, а какие-то вызывали печаль и грусть. Редакция TagilCity.ru старается всегда помочь читателям, после публикаций на проблемы часто обращают внимание власти и ведомства. Читайте подборку лучших историй от тагильчан.

Проверку в холодном садике на Гальянке провело управление образования Нижнего Тагила

Родители детского сада № 172 пожаловались на несоблюдение температурного режима в помещениях. Ситуация с холодом продолжается уже долгие годы. После публикации TagilCity.ru проблема была взята на контроль городским управлением образования. Кроме того, обслуживающая организация провела обследование, промыла батареи и отрегулировала окна. После этого в группах и спальнях стало теплее. В 2023 году планируется провести ремонт системы отопления в дошкольном учреждении.

«Дети спят в одежде»: на холод в садике на Гальянке жалуются тагильчане
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Инвалиды добиваются наказания для вандалов, изрисовавших фасад

Летом 2022 года хулиганы изрисовали граффити фасад и режимные доски Дзержинского общества инвалидов, общий ущерб составил около 19 тысяч рублей. Однако в полиции и прокуратуре отказались заводить уголовное дело в отношении подростка, заявив, что фасадом можно пользоваться. Хулиган получил лишь административный штраф в размере 300 рублей. Председатель общества инвалидов Игорь Постоногов намерен обратиться в суд и взыскать сумму ущерба. Редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитием событий.

«Фасадом можно пользоваться»: в полиции не стали заводить дело на вандалов из Тагила
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Незаконная автомойка на Вагонке закрылась

Автомойка, которая незаконно работала у травмпункта ГБ № 1 на Вагонке, прекратила свою деятельность после освещения в СМИ и обращения коллектива в надзорные органы. Проблема состояла в том, что грязевые потоки стекали прямо под медицинское учреждение. Однако владелец строения открыл на этом месте шиномонтажную мастерскую, что тоже нарушает экологические нормы. Из-за моратория на проведение проверок, он пока не может быть привлечен к ответственности.

Автомойка у травмпункта на Вагонке в Тагиле закрылась после скандала
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Бесплатных средств реабилитации добился инвалид из Первоуральска

Павел Поповиченко, 47-летний инвалид-колясочник из Первоуральска, которого медики признали по ошибке здоровым, смог добиться получения бесплатных средств реабилитации после освещения проблемы в СМИ. После истории с «чудесным выздоровлением» в горбольнице заявили, что произошло недоразумение. Помимо двух колясок (прогулочной и домашней) Павлу выписали зимний мешок для ног и ортопедические брюки для инвалидов.

Признанный «здоровым» инвалид с Первоуральска добился бесплатных средств реабилитации
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Дымящая лесопилка ликвидирована на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Свалка, которая постоянно тлела на Тагилстрое, была ликвидирована. Местные жители несколько лет жаловались на ухудшение самочувствия и обострение дыхательных заболеваний из-за едкого дыма, который разносился по району. После публикации TagilCity.ru была организована проверка региональным Министерством природы. В результате собственник вывез древесный мусор и очистил территорию.

Дымящая свалка рядом с лесопилкой на Тагилстрое ликвидирована в Нижнем Тагиле
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Ресурсная организация наказана за воду с запахом фекалий, которая текла в Горноуральске под Тагилом

К дисциплинарной ответственности был привлечен директор ООО «ГК «Теплоресурс» после проверки, организованной Роспотребнадзором и Пригородной прокуратурой. В работе были выявлены многочисленные нарушения, которые привели к тому, что в марте в домах местных жителей текла вода с фекальным запахом. Это произошло, потому что прохудился водопровод, который проходит по территории свинокомплекса «Горноуральский». В результате, из-за несоответствия воды санитарным нормам, были закрыты детские сады, а школьники переведены на дистанционное обучение.

Ресурсники наказаны за фекальную воду в Горноуральском под Нижним Тагилом
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Проверку действий малолетних вымогателей из Нижнего Тагила организовала полиция

Личности троих несовершеннолетних, которые занимались вымогательством на Вагонке в Нижнем Тагиле, установили сотрудники правоохранительных органов после публикации TagilCity.ru. В апреле двое из них просили деньги у прохожих на улице Окунева и бросили снег в лицо пенсионера, сделавшему им замечание. Все хулиганы уже состоят на учете в ПДН, однако с ними были проведены дополнительные беседы.

Полиция начала проверку действий юных вымогателей в Тагиле
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Зловонный ручей из выгребной ямы в доме исчез в Черноисточинске под Нижним Тагилом

Фекалии, которые вытекали вытекали из выгребной ямы многоквартирного дома в Черноисточинске, теперь чистит ассенизатор. Управляющей компании было вынесено предостережение после проверок, которые различные ведомства провели после публикации TagilCity.ru. В воде были обнаружены превышения различных вредных веществ, указывающие на то, что стоки носили бытовой характер.

Фекальный ручей из выгребной ямы дома в Черноисточинске исчез после проверок ведомств
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Необычных животных и птиц встречали жители Нижнего Тагила

Необычные и непривычные для городской жизни животные встречались тагильчанам в 2022 году. Так, например, в мае возле детского сада на Алтайке были замечены гуляющие утки, а в ноябре на Вагонке в поисках пищи возле жилых домов бродил огромный кабанЛиса была замечена местными жителями на Рогожинском кладбище. Зимой на Гальянку прилетела полярная сова, замерзшего щура спасли от гибели прохожие. А летом на Старателе прогуливалось семейство ежиков.
Семья ежей гуляла по Старателю в Нижнем Тагиле
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Фото: TagilCity.ru
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