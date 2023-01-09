Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru

Автомойка, которая незаконно работала у травмпункта ГБ № 1 на Вагонке, прекратила свою деятельность после освещения в СМИ и обращения коллектива в надзорные органы. Проблема состояла в том, что грязевые потоки стекали прямо под медицинское учреждение. Однако владелец строения открыл на этом месте шиномонтажную мастерскую, что тоже нарушает экологические нормы. Из-за моратория на проведение проверок, он пока не может быть привлечен к ответственности.