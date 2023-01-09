Из-за морозов в Нижнем Тагиле начали переносить спектакли

Известно о переносе постановки «Гадкий котенок» (6+) с 10 января на 17 января. А добрая сказка про котенка Тутанхамона будет показана 17 января в 18:00 на сцене Дворца национальных культур (ул.Кольцова, 23). Билеты, купленные на 10 января, будут действительны 17 января.
Ранее сообщалось, что из-за наступивших морозов в Свердловской области школьники могут самостоятельно принимать решение о том, пойти ли в школу на очные занятия, или остаться дома на дистанте.
Правило действует для всех учеников – от младших до старших классов. Однако допустимый градус морозов определен для школьников разных возрастов индивидуально. Пр этом режим работы садиков не изменен.