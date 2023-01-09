К крещенским купаниям началась подготовка в Нижнем Тагиле

Около иордани будет расположена мобильная палатка, где тагильчане смогут переодеться и согреться. В вечернее время будет включено освещение. Сергей Коперкин отметил, что в этом году особых изменений не будет. На месте также будут дежурить спасатели и водолазы, а также медработники.