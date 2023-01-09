TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

К крещенским купаниям началась подготовка в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:54
Фото: 1MI
В начале следующей недели в Нижнем Тагиле планируется начать обустройство купели для крещенских купаний. Единственная легальная иордань будет располагаться около здания клуба моржей на набережной тагильского пруда.

Деревянная купель с безопасными спусками появится к 19 января, когда настанет празднование Крещения Господня, сообщил глава «Центра защиты населения» Сергей Коперкин. Конструкция, по его словам, будет прикреплена ко дну, чтобы купающиеся не попали под ледяную корку.

Около иордани будет расположена мобильная палатка, где тагильчане смогут переодеться и согреться. В вечернее время будет включено освещение. Сергей Коперкин отметил, что в этом году особых изменений не будет. На месте также будут дежурить спасатели и водолазы, а также медработники.

Работать купель будет 19 января с 09:00 до 20:00. За безопасностью также будет следить полиция и частная охрана.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Купание#Крещение#Купель
Подпишитесь
Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
Сегодня, 05:29
Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru
Сегодня, 03:00
На 145 тысяч за 1,5 года оштрафованы перевозчики Тагила за нарушение расписания
Сегодня, 13:55
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
Сегодня, 13:28
Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице
Вчера, 11:15
После разбора Минздрава случая со смертью ребенка тагильского педиатра не отстранили
Сегодня, 13:47