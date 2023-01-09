К крещенским купаниям началась подготовка в Нижнем Тагиле

Деревянная купель с безопасными спусками появится к 19 января, когда настанет празднование Крещения Господня, сообщил глава «Центра защиты населения» Сергей Коперкин. Конструкция, по его словам, будет прикреплена ко дну, чтобы купающиеся не попали под ледяную корку.
Около иордани будет расположена мобильная палатка, где тагильчане смогут переодеться и согреться. В вечернее время будет включено освещение. Сергей Коперкин отметил, что в этом году особых изменений не будет. На месте также будут дежурить спасатели и водолазы, а также медработники.
Работать купель будет 19 января с 09:00 до 20:00. За безопасностью также будет следить полиция и частная охрана.