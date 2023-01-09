И это не маркетинговые обещания, а настоящие свойства ретинола! Но не все средства с этим волшебным ингредиентом одинаково полезны вашей коже. Давайте узнаем, как выбрать крем с ретинолом для лица, который подойдет именно вам.
Ретинол — это синтетический аналог витамина А, доступная форма ретиноидов, которая чаще всего используется в производстве анти-эйдж косметики. Эффективность ретинола обусловлена его способностью влиять на синтез коллагена и регенерацию кожи. Он воздействует на глубокие слои дермы, участвуя в процессах обновления клеток. Этим объясняется выраженный лифтинг-эффект, которые вы видите после использования средств с ретинолом. Рассмотрим особенности выбора крема для лица и для век с ретинолом.
Косметологи рекомендуют вводить ретинол в уход за лицом постепенно и начинать с крема, а не сыворотки, к примеру. Жировая основа крема смягчает кожу, препятствуя пересушиванию и раздражению, которое вызывает ретинол даже в невысокой концентрации. Даже самая чувствительная кожа переносит крем лучше, чем концентрированную сыворотку. Вот почему знакомство с ретинолом лучше начать с крема для лица.
Какого эффекта ожидать от его применения:
Ретинол работает на любом типе кожи, но для чувствительной важно правильно подобрать дозировку и формат средства.
Более подробно о эффективности крема с ретинолом читайте в статье https://www.loreal-paris.ru/retinol-v-sostave-kosmetiki
Производители избегают добавлять ретинол в продукты для области вокруг глаз. Кожа век слишком тонкая — ее легко пересушить и травмировать. Вот почему кремы для век с ретинолом встречаются нечасто или содержат его в низкой концентрации. В целом, для зоны вокруг глаз лучше подходят средства на основе пептидов и ретиноидоподобных компонентов, которые не вызывают сухости, покраснения и стянутости нежной кожи век.
При выборе первого крема с ретинолом следует обращать внимание на дозировку основного вещества и общий состав средства. Рассмотрим подробнее, как подобрать хороший крем с ретинолом:
В магазине ищите только ночной крем с ретинолом, так как этот компонент «не дружит» с солнечным светом. Впрочем, производители редко добавляют ретиноиды в дневные продукты, разве что только в средства для проблемной кожи. Но и в этом случае необходимо поверх наносить санскрин.
Напоследок расскажем, как правильно использовать крем на основе ретинола, чтобы увидеть результат:
Используйте анти-эйдж средства с ретинолом после 30 лет, когда появляются первые морщинки и кожа теряет эластичность. В некоторых случаях ретинол показан даже в возрасте 25+. Не верьте мифам, что кожа привыкнет к анти-эйдж компонентам и перестанет самостоятельно вырабатывать коллаген и эластин. Наоборот, активные ингредиенты в косметике стимулируют обменные процессы внутри клеток кожи, тем самым помогая продлить ее молодость.
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