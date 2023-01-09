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Как выбрать свой первый антивозрастной крем с ретинолом

Сегодня, 09:42
Фото: loreal-paris.ru
Ретинол считается одним из самых прогрессивных ингредиентов в борьбе за молодость лица. Он способен устранять морщины, осветлять пигментные пятна и подтягивать кожу.

И это не маркетинговые обещания, а настоящие свойства ретинола! Но не все средства с этим волшебным ингредиентом одинаково полезны вашей коже. Давайте узнаем, как выбрать крем с ретинолом для лица, который подойдет именно вам.

Особенности крема с ретинолом

Ретинол — это синтетический аналог витамина А, доступная форма ретиноидов, которая чаще всего используется в производстве анти-эйдж косметики. Эффективность ретинола обусловлена его способностью влиять на синтез коллагена и регенерацию кожи. Он воздействует на глубокие слои дермы, участвуя в процессах обновления клеток. Этим объясняется выраженный лифтинг-эффект, которые вы видите после использования средств с ретинолом. Рассмотрим особенности выбора крема для лица и для век с ретинолом.

Крем с ретинолом для лица

Косметологи рекомендуют вводить ретинол в уход за лицом постепенно и начинать с крема, а не сыворотки, к примеру. Жировая основа крема смягчает кожу, препятствуя пересушиванию и раздражению, которое вызывает ретинол даже в невысокой концентрации. Даже самая чувствительная кожа переносит крем лучше, чем концентрированную сыворотку. Вот почему знакомство с ретинолом лучше начать с крема для лица.

Какого эффекта ожидать от его применения:

  • Кожа станет упругой и плотной;
  • Пропадут мелкие морщины;
  • Цвет лица станет свежим и однородным;
  • Исчезнет пигментация;
  • Уменьшится жирный блеск;
  • Станут незаметны черные точки и расширенные поры.

Ретинол работает на любом типе кожи, но для чувствительной важно правильно подобрать дозировку и формат средства.

Более подробно о эффективности крема с ретинолом читайте в статье https://www.loreal-paris.ru/retinol-v-sostave-kosmetiki

Крем с ретинолом для глаз

Производители избегают добавлять ретинол в продукты для области вокруг глаз. Кожа век слишком тонкая — ее легко пересушить и травмировать. Вот почему кремы для век с ретинолом встречаются нечасто или содержат его в низкой концентрации. В целом, для зоны вокруг глаз лучше подходят средства на основе пептидов и ретиноидоподобных компонентов, которые не вызывают сухости, покраснения и стянутости нежной кожи век.

Как выбрать крем с ретинолом?

При выборе первого крема с ретинолом следует обращать внимание на дозировку основного вещества и общий состав средства. Рассмотрим подробнее, как подобрать хороший крем с ретинолом:

  • Если вы «новичок», то выбирайте средство с умеренной концентрацией ретинола — до 1%. Слишком высокие дозы способны вызвать реактивность кожи.
  • При обезвоженной коже остановите выбор на средствах с увлажняющими ингредиентами в составе, например, гиалуроновой кислотой, липидами, глицерином, которые предотвратят сухость и шелушение.
  • Если кожа чувствительна, то ищите в составе витамины В и Е, а также пантенол, чтобы смягчить действие ретинола. Обязательно протестируйте средство и используйте его в небольших количествах, чтобы избежать сильного раздражения кожи.
  • Для возрастной кожи можно попробовать средства с высокой дозировкой компонента, но под контролем дерматолога.

В магазине ищите только ночной крем с ретинолом, так как этот компонент «не дружит» с солнечным светом. Впрочем, производители редко добавляют ретиноиды в дневные продукты, разве что только в средства для проблемной кожи. Но и в этом случае необходимо поверх наносить санскрин.

Как правильно пользоваться кремом с ретинолом

Напоследок расскажем, как правильно использовать крем на основе ретинола, чтобы увидеть результат:

  1. Наносите средство на ночь, а утром используйте солнцезащиту. Ретинол делает кожу проницаемой для ультрафиолета, из-за чего возрастает риск появления пигментации.
  2. После покупки наносите крем 2 раза в неделю, наблюдая, как поведет себя кожа. Если все в порядке, то переходите на использование через день.
  3. Если вы чувствуете сухость после применения, то дополнительно наносите питательный крем.
  4. По утрам не забывайте об увлажняющем креме и санскрине с высоким уровнем защиты.
  5. Храните средства с ретиноидами в темном сухом месте, так как под воздействием солнечных лучей вещество разрушается.
  6. Не сочетайте ретинол и кислоты, иначе кожа станет очень чувствительной.
  7. Для знакомства с этим компонентом выбирайте холодный период года — с октября по март, когда солнце не слишком активно.

Используйте анти-эйдж средства с ретинолом после 30 лет, когда появляются первые морщинки и кожа теряет эластичность. В некоторых случаях ретинол показан даже в возрасте 25+. Не верьте мифам, что кожа привыкнет к анти-эйдж компонентам и перестанет самостоятельно вырабатывать коллаген и эластин. Наоборот, активные ингредиенты в косметике стимулируют обменные процессы внутри клеток кожи, тем самым помогая продлить ее молодость.

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