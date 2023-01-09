Производители избегают добавлять ретинол в продукты для области вокруг глаз. Кожа век слишком тонкая — ее легко пересушить и травмировать. Вот почему кремы для век с ретинолом встречаются нечасто или содержат его в низкой концентрации. В целом, для зоны вокруг глаз лучше подходят средства на основе пептидов и ретиноидоподобных компонентов, которые не вызывают сухости, покраснения и стянутости нежной кожи век.