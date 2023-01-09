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Котельная перестала работать во время морозов в поселке под Березовским

Сегодня, 09:14
Фото: глава Березовского ГО Евгений Писцов
В котельной поселка Монетный Березовского городского округа произошла аварийная остановка во время морозов. На данный момент специалисты занимаются устранением аварии.

О произошедшем сообщил глава округа Евгений Писцов. По его словам, сообщение об остановке котельной поступило в ЕДДС в 10:15. С этого момента совершались попытки связаться с собственником — УК «Горсвет» — однако это не принесло результатов.

Из-за произошедшего в администрации Березовского в 11:45 прошло экстренное заседание комиссии по ЧС. По его результатам было решено собственными силами войти в котельную в присутствии правоохранителей.

Управляющая компания «Кот» слила воду из систем отопления, чтобы не произошло перемерзания стояков. Центр гражданской защиты разрабатывает возможность развертывания пункта обогрева и размещения жителей района Лесхоз на случай, если это потребуется. На место также выехали специалисты Березовских теплосетей и Уральских электрических сетей.

После 13:00 Евгений Писцов сообщил, что котельная запущена.

Котлы запустили. Найден порыв сети, который, вероятно стал причиной остановки котлов. Место порыва заглушено, — заявил Писцов.

Однако давление в сети не поднялось. На данный момент управляющая компания ищет место утечки воды.

Напомним, в Карпинске из-за мороза произошла авария на теплосетях. В результате две школы и часть многоквартирных домов остались без отопления.

Две школы и дома остались в морозы без отопления в Карпинске
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Березовский#Евгений Писцов#Отопление#Мороз#Авария
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