Котельная перестала работать во время морозов в поселке под Березовским

О произошедшем сообщил глава округа Евгений Писцов. По его словам, сообщение об остановке котельной поступило в ЕДДС в 10:15. С этого момента совершались попытки связаться с собственником — УК «Горсвет» — однако это не принесло результатов.
Из-за произошедшего в администрации Березовского в 11:45 прошло экстренное заседание комиссии по ЧС. По его результатам было решено собственными силами войти в котельную в присутствии правоохранителей.
Управляющая компания «Кот» слила воду из систем отопления, чтобы не произошло перемерзания стояков. Центр гражданской защиты разрабатывает возможность развертывания пункта обогрева и размещения жителей района Лесхоз на случай, если это потребуется. На место также выехали специалисты Березовских теплосетей и Уральских электрических сетей.
После 13:00 Евгений Писцов сообщил, что котельная запущена.
Котлы запустили. Найден порыв сети, который, вероятно стал причиной остановки котлов. Место порыва заглушено, — заявил Писцов.
Однако давление в сети не поднялось. На данный момент управляющая компания ищет место утечки воды.
Напомним, в Карпинске из-за мороза произошла авария на теплосетях. В результате две школы и часть многоквартирных домов остались без отопления.