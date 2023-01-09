На 145 тысяч за 1,5 года оштрафованы перевозчики Тагила за нарушение расписания

Самая масштабная проверка проводилась в конце 2021 года. Тогда компании были наказаны на 115 тысяч рублей — было выявлено 23 случая нарушения расписания. В течение 2022 года перевозчики получили штрафов на 30 тысяч рублей — на остановки вовремя не приехали шесть автобусов.