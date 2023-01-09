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На 145 тысяч за 1,5 года оштрафованы перевозчики Тагила за нарушение расписания

Сегодня, 13:55
Фото: TagilCity.ru
Очереди на автобусы на вокзале
Компании-перевозчики Нижнего Тагила получили штрафов на 145 тысяч рублей за несоблюдение расписания и отсутствие автобусов на линии в положенное время. Контракты с ними были заключены в июне 2021 года, общая сумма составила 74,1 миллиона рублей.

Проверки соблюдения расписания периодически проводит «Служба заказчика городского хозяйства». Договоры заключены с тремя организациями — ООО «Объединение «Союз-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС». Согласно контрактам, за каждый выявленный факт нарушения перевозчикам назначается штраф в пять тысяч рублей.

Самая масштабная проверка проводилась в конце 2021 года. Тогда компании были наказаны на 115 тысяч рублей — было выявлено 23 случая нарушения расписания. В течение 2022 года перевозчики получили штрафов на 30 тысяч рублей — на остановки вовремя не приехали шесть автобусов.

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Тагильчане достаточно часто высказывают недовольство работой общественного транспорта. Так, например, в новогодние праздники пассажиры не могли добраться до нужного места, автобусы приходилось ждать около часа. При этом на улице были холода и снегопады.

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В течение 2022 года в Нижнем Тагиле дважды поднималась стоимость проезда. Весной одна поездка подорожала до 22 рублей, а в конце декабря — до 24 рублей. Транспортники объясняют необходимость этого увеличением цен на запчасти, расходные материалы. Также им надо обновлять автопарк.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Шрафы#Перевозчики#Автобусы#Маршрутки
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