На 145 тысяч за 1,5 года оштрафованы перевозчики Тагила за нарушение расписания

Проверки соблюдения расписания периодически проводит «Служба заказчика городского хозяйства». Договоры заключены с тремя организациями — ООО «Объединение «Союз-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС». Согласно контрактам, за каждый выявленный факт нарушения перевозчикам назначается штраф в пять тысяч рублей.
Самая масштабная проверка проводилась в конце 2021 года. Тогда компании были наказаны на 115 тысяч рублей — было выявлено 23 случая нарушения расписания. В течение 2022 года перевозчики получили штрафов на 30 тысяч рублей — на остановки вовремя не приехали шесть автобусов.
Тагильчане достаточно часто высказывают недовольство работой общественного транспорта. Так, например, в новогодние праздники пассажиры не могли добраться до нужного места, автобусы приходилось ждать около часа. При этом на улице были холода и снегопады.
В течение 2022 года в Нижнем Тагиле дважды поднималась стоимость проезда. Весной одна поездка подорожала до 22 рублей, а в конце декабря — до 24 рублей. Транспортники объясняют необходимость этого увеличением цен на запчасти, расходные материалы. Также им надо обновлять автопарк.