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На холод в детсаду «как в Антарктиде» пожаловались родители Нижнего Тагила

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI

На холод в детсаду пожаловались родители Нижнего Тагила

На холод в детском саду «как в Антарктиде» пожаловались родители детей из Нижнего Тагила.

Жалобы на температурные условия поступили 9 января в детсаду №96
по улице Радищева, 5. Об этом сообщил подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Мужчина рассказал, что в здании садика температура составляет всего +14 градусов. Он утверждает, что все дети в учреждении мерзнут и ходят в теплой одежде.

Родитель попросил сотрудников администрации принять оперативные меры реагирования по поводу данной ситуации.

Напомним, что учебный год школьники Свердловской области могут начать в дистанционном формате. Такое право им дали в связи с морозами. При этом на детские сады данное правило не распространяется. Право приводить или не приводить ребенка в садик остается за родителями.

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Морозы#Дети#Садик
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