На холод в детсаду «как в Антарктиде» пожаловались родители Нижнего Тагила

Жалобы на температурные условия поступили 9 января в детсаду №96
по улице Радищева, 5. Об этом сообщил подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».
Мужчина рассказал, что в здании садика температура составляет всего +14 градусов. Он утверждает, что все дети в учреждении мерзнут и ходят в теплой одежде.
Родитель попросил сотрудников администрации принять оперативные меры реагирования по поводу данной ситуации.
Напомним, что учебный год школьники Свердловской области могут начать в дистанционном формате. Такое право им дали в связи с морозами. При этом на детские сады данное правило не распространяется. Право приводить или не приводить ребенка в садик остается за родителями.