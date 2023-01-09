Некоторые междугородние рейсы отменены из-за морозов в Екатеринбурге

Данные рейсы были запланированы на 9 января. На онлайн-табло «Северного» автовокзала указано, что отменены некоторые рейсы из Екатеринбурга в Заречный, Первоуральск, Сагру, Тюмень, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск, Нижнюю Салду и ряд других городов. Причина отмены не указывается.