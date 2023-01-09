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Некоторые междугородние рейсы отменены из-за морозов в Екатеринбурге

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Из-за холодных температур в Екатеринбурге отменены некоторые междугородние рейсы на «Южном» автовокзале.

К примеру, отменен рейс до Костаная, проходящий через Челябинск. В Челябинске отменен транзитный рейс из Костаная до Екатеринбурга, сообщается на сайте Челябинского автовокзала.

Данные рейсы были запланированы на 9 января. На онлайн-табло «Северного» автовокзала указано, что отменены некоторые рейсы из Екатеринбурга в Заречный, Первоуральск, Сагру, Тюмень, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск, Нижнюю Салду и ряд других городов. Причина отмены не указывается.

Ранее в Екатеринбурге из-за морозов увеличилась стоимость поездок на такси. Напомним, что в регионе до 11 января синоптики прогнозируют морозы, превышающие -30 градусов. В связи с этим для школьников региона введен частично дистанционный формат обучения.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Рейсы#Вокзал#Отмена#Морозы
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