Нижнетагильский драматический театр получит деньги на новое оборудование

Всего в 2023 году для театров в Свердловской области будет приобретено аппаратуры более чем на 36 млн рублей, в 2024 — почти на 12 млн рублей. Деньги будут предоставлены театрам в городах с численностью населения более 300 тысяч человек. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Будут закуплены прожекторы, световые приборы, экраны, современные колонки и многое другое. При помощи нового оборудования будут созданы яркие спектакли, а также изменены старые постановки. Благодаря этому больше тагильчан приобщится к культуре.
Помимо тагильского театра средства получат Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, а также ряд других.