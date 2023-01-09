Нижнетагильский драматический театр получит деньги на новое оборудование

Всего в 2023 году для театров в Свердловской области будет приобретено аппаратуры более чем на 36 млн рублей, в 2024 — почти на 12 млн рублей. Деньги будут предоставлены театрам в городах с численностью населения более 300 тысяч человек. Об этом сообщает департамент информполитики региона.