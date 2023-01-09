TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Нижнетагильский драматический театр получит деньги на новое оборудование

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
Средства на приобретение нового оборудования получит Нижнетагильский драмтеатр. Они будут предоставлены по нацпроекту «Культура».

Всего в 2023 году для театров в Свердловской области будет приобретено аппаратуры более чем на 36 млн рублей, в 2024 — почти на 12 млн рублей. Деньги будут предоставлены театрам в городах с численностью населения более 300 тысяч человек. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Будут закуплены прожекторы, световые приборы, экраны, современные колонки и многое другое. При помощи нового оборудования будут созданы яркие спектакли, а также изменены старые постановки. Благодаря этому больше тагильчан приобщится к культуре.

Помимо тагильского театра средства получат Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, а также ряд других.

44 миллиона рублей на новое оборудование получат театры Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 годуРаскопки у Театра кукол в Нижнем Тагиле начнутся в 2023 годуКапремонт «Дома дирекции» и Молодежного театра проинспектировал мэр Нижнего Тагила
#Свободное время#Нижний Тагил#Театр#Оборудование#Закупка#Елена Озерова#Касается каждого
Подпишитесь
Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
Сегодня, 05:29
Частичный дистант в связи с морозами введен в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:29
Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены
7 января 10:17
Одеяла на окнах и обогреватели: на холод в детсаду жалуются родители Нижнего Тагила
Вчера, 15:49
Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице
Вчера, 11:15
Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru
Сегодня, 03:00