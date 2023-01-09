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Новый сигнал светофора появится в России

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
С 1 марта 2023 года в России появится новый сигнал светофора. Он будет действовать на территории всех регионов.

Сигнал будет работать в виде дополнительной секции, в которой указана стрелка поворота с «белым пешеходом». Стрелка будет указывать автомобилистам, которые поворачивают направо, что за поворотом нужно будет пропустить пешеходов, сообщает московский департамент транспорта.

Ранее данный сигнал был протестирован в ряде регионов. Он продемонстрировал высокую эффективность – аварийность снизилась. Отмечается, что новый сигнал не означает появление нового правила.

Всем водителям настоятельно рекомендуют заранее изучить правила проезда на светофорах с новым сигналом. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены различные санкции.

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#Общество#Новости УрФО#Дороги#Транспорт#Светофор#Елена Озерова
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