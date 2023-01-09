Новый сигнал светофора появится в России

Сигнал будет работать в виде дополнительной секции, в которой указана стрелка поворота с «белым пешеходом». Стрелка будет указывать автомобилистам, которые поворачивают направо, что за поворотом нужно будет пропустить пешеходов, сообщает московский департамент транспорта.
Ранее данный сигнал был протестирован в ряде регионов. Он продемонстрировал высокую эффективность – аварийность снизилась. Отмечается, что новый сигнал не означает появление нового правила.
Всем водителям настоятельно рекомендуют заранее изучить правила проезда на светофорах с новым сигналом. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены различные санкции.