Новый сигнал светофора появится в России

Сигнал будет работать в виде дополнительной секции, в которой указана стрелка поворота с «белым пешеходом». Стрелка будет указывать автомобилистам, которые поворачивают направо, что за поворотом нужно будет пропустить пешеходов, сообщает московский департамент транспорта.