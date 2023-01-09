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Отказаться от дальних поездок из-за морозов рекомендовано водителям Екатеринбурга

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Отказаться от поездок на дальние расстояния в связи с морозами рекомендовано жителям Екатеринбурга. Если возможности сделать это нет, то перед отправлением нужно проверить, исправен ли автомобиль.

Особое внимание нужно уделить тормозной системе, состоянию шин, работе двигателя и аккумулятора. Кроме того, в автомобиле должны присутствовать насос, трос для буксировки и домкрат, а также топливо и на всякий случай теплые вещи и продукты.

В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что стиль вождения в холода должен быть изменен. В частности, нужно избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Последнюю рекомендуется увеличить.

Также в ГИБДД напомнили о необходимости соблюдения ПДД каждым участником движения. Пешеходам не стоит забывать о необходимости иметь на одежде световозвращающие элементы.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Мороз#ГИБДД#Гололед#Погода#Предупреждение
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