Отказаться от дальних поездок из-за морозов рекомендовано водителям Екатеринбурга

Особое внимание нужно уделить тормозной системе, состоянию шин, работе двигателя и аккумулятора. Кроме того, в автомобиле должны присутствовать насос, трос для буксировки и домкрат, а также топливо и на всякий случай теплые вещи и продукты.
В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что стиль вождения в холода должен быть изменен. В частности, нужно избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Последнюю рекомендуется увеличить.
Также в ГИБДД напомнили о необходимости соблюдения ПДД каждым участником движения. Пешеходам не стоит забывать о необходимости иметь на одежде световозвращающие элементы.