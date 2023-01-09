Подробности гибели врача из Каменска-Уральского в ДТП на трассе рассказал ее муж

В день ДТП, 4 января, Александр вез супругу и сына из Челябинска домой в Каменск-Уральский. Авария произошла после поворота на трассу Усть-Багряк — Тюбук. Полоса, по которой ехала семья, по словам Александра, на семь сантиметров выше полосы торможения. В результате получается бортик. За него автомобиль и зацепился.
Семья передвигалась на внедорожнике Toyota Sequoia. По дороге они ехали со скоростью 70 — 80 километров в час. Александр утверждает, что дорога была в лужах от реагентов. Снег нападал поверх дороги, но снегопада уже не было. После того, как автомобиль проехал мимо заправки, его начало водить по дороге.
На обочине стоял грузовик, который внедорожник зацепил. Первый удар, рассказывает Александр, пришелся в дверь, где сидел сын. Мужчина пытался объехать припаркованный автомобиль или вырулить на обочину, но все равно задел грузовик. Машину в результате развернуло. По словам Александра, иномарка прошла по касательной.
Когда понесло боком и увидел, что несет на грузовик, успел крикнуть: «Юля, держись!» и потом сознание потерял от удара. Очнулся, стёкла выбиты. Спрашиваю: «Все живы?» Сын стонет: «Пап, меня прижало». Я говорю: «Юля, ты как?» Она стонет и лежит на заднем сиденье. Она сзади сидела пристегнутая. Я говорю: «Димон, быстрее давай выбираться, у нас газовое оборудование, чтобы не рвануло», — рассказывает муж погибшей Александр.
По его мнению, водитель грузовика выбрал неудачное место, чтобы остановиться. Александр уверен, что не стоило ночью ставить автомобиль на обочине. Также водитель утверждает, что технических проблем у автомобиля не было, все подушки сработали, а все находящиеся в салоне — пристегнуты.
После того, как они с сыном выбрались из внедорожника, Александр оттащил баллон с газом, а супругу накрыл меховыми накидками до приезда скорой. Мужчина рассказал, что врачи сразу сказали, что зрачки Юлии не реагировали. Он решил остаться с сыном, так как не думал, что супруга скончается.
Потом второй экипаж ГИБДД подъезжает, и они в глаза мне прямо не смотрят. Я их давай пытать. Они мне и говорят, что она до больницы не доехала, в скорой умерла, — добавил Александр.
Коллеги отзываются о погибшем враче положительно. Она работала зубным врачом. Юлию любили пациенты, уважали родители. также она была на телевидении в качестве эксперта. Прощание с погибшей Юлией Шалиной пройдет 10 января в Каменске-Уральском на улице Абрамова, 2, пишет Е1.
Напомним, семья попала в аварию вечером 4 января. Машину на заснеженной дороге занесло. Она зацепила грузовик, который стоял на обочине.