Подробности гибели врача из Каменска-Уральского в ДТП на трассе рассказал ее муж

Семья передвигалась на внедорожнике Toyota Sequoia. По дороге они ехали со скоростью 70 — 80 километров в час. Александр утверждает, что дорога была в лужах от реагентов. Снег нападал поверх дороги, но снегопада уже не было. После того, как автомобиль проехал мимо заправки, его начало водить по дороге.