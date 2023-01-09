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Подробности гибели врача из Каменска-Уральского в ДТП на трассе рассказал ее муж

Сегодня, 11:22
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Супруг детского врача из Каменска-Уральского Юлии Шалиной, которая погибла в ДТП с грузовиком, рассказал, почему произошла авария и что было потом. По словам Александра, на дороге есть дефект, из-за которого и случилась трагедия.

В день ДТП, 4 января, Александр вез супругу и сына из Челябинска домой в Каменск-Уральский. Авария произошла после поворота на трассу Усть-Багряк — Тюбук. Полоса, по которой ехала семья, по словам Александра, на семь сантиметров выше полосы торможения. В результате получается бортик. За него автомобиль и зацепился.

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Семья передвигалась на внедорожнике Toyota Sequoia. По дороге они ехали со скоростью 70 — 80 километров в час. Александр утверждает, что дорога была в лужах от реагентов. Снег нападал поверх дороги, но снегопада уже не было. После того, как автомобиль проехал мимо заправки, его начало водить по дороге.

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На обочине стоял грузовик, который внедорожник зацепил. Первый удар, рассказывает Александр, пришелся в дверь, где сидел сын. Мужчина пытался объехать припаркованный автомобиль или вырулить на обочину, но все равно задел грузовик. Машину в результате развернуло. По словам Александра, иномарка прошла по касательной.

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Когда понесло боком и увидел, что несет на грузовик, успел крикнуть: «Юля, держись!» и потом сознание потерял от удара. Очнулся, стёкла выбиты. Спрашиваю: «Все живы?» Сын стонет: «Пап, меня прижало». Я говорю: «Юля, ты как?» Она стонет и лежит на заднем сиденье. Она сзади сидела пристегнутая. Я говорю: «Димон, быстрее давай выбираться, у нас газовое оборудование, чтобы не рвануло», — рассказывает муж погибшей Александр.
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По его мнению, водитель грузовика выбрал неудачное место, чтобы остановиться. Александр уверен, что не стоило ночью ставить автомобиль на обочине. Также водитель утверждает, что технических проблем у автомобиля не было, все подушки сработали, а все находящиеся в салоне — пристегнуты.

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После того, как они с сыном выбрались из внедорожника, Александр оттащил баллон с газом, а супругу накрыл меховыми накидками до приезда скорой. Мужчина рассказал, что врачи сразу сказали, что зрачки Юлии не реагировали. Он решил остаться с сыном, так как не думал, что супруга скончается.

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Потом второй экипаж ГИБДД подъезжает, и они в глаза мне прямо не смотрят. Я их давай пытать. Они мне и говорят, что она до больницы не доехала, в скорой умерла, — добавил Александр.

Коллеги отзываются о погибшем враче положительно. Она работала зубным врачом. Юлию любили пациенты, уважали родители. также она была на телевидении в качестве эксперта. Прощание с погибшей Юлией Шалиной пройдет 10 января в Каменске-Уральском на улице Абрамова, 2, пишет Е1.

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Напомним, семья попала в аварию вечером 4 января. Машину на заснеженной дороге занесло. Она зацепила грузовик, который стоял на обочине.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Каменск-Уральский#Авария#Смерть#Погибшие
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