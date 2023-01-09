После разбора Минздрава случая со смертью ребенка тагильского педиатра не отстранили

Также юрист сообщила редакции, что министерство сообщило семье потерпевшего о проведении клинического разбора оказания помощи ребенку. Так, специалисты назначили патолого-анатомический анализ и клинико-патологоанатомический разбор на заседании Областной комиссии по детской смертности. Анне Томиловой сообщили, что о результатах разбора ей по запросу отправят официальный ответ.