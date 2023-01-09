После разбора Минздрава случая со смертью ребенка тагильского педиатра не отстранили

Такую информацию сообщила семье погибшего малыша заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. Об этом редакции TagilCity.ru сообщила юрист Юлия Липинская.
Основания для отстранения фельдшера от работы в настоящее время отсутствуют, — говорится в официальном ответе от министерства.
Кроме того, в министерстве сообщили, что при оформлении справки о смерти ребенка из Нижнего Тагила была допущена ошибка технического характера. Так, вместо фактического адреса смерти — Карла Либкнехта, 35, сотрудники больницы указали адрес стационара на Кузнецкого, 10.
Также юрист сообщила редакции, что министерство сообщило семье потерпевшего о проведении клинического разбора оказания помощи ребенку. Так, специалисты назначили патолого-анатомический анализ и клинико-патологоанатомический разбор на заседании Областной комиссии по детской смертности. Анне Томиловой сообщили, что о результатах разбора ей по запросу отправят официальный ответ.