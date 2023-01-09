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После разбора Минздрава случая со смертью ребенка тагильского педиатра не отстранили

Сегодня, 13:47
Фото: 1MI
Основания для отстранения от работы фельдшера детской городской больницы Нижнего Тагила, который выписал справку об эпидемиологическом благополучии погибшему от пневмонии спустя несколько дней ребенку, пока отсутствуют. Такое решение озвучили представители Минздрава после оперативного разбора.

Такую информацию сообщила семье погибшего малыша заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. Об этом редакции TagilCity.ru сообщила юрист Юлия Липинская.

Основания для отстранения фельдшера от работы в настоящее время отсутствуют, — говорится в официальном ответе от министерства.

Кроме того, в министерстве сообщили, что при оформлении справки о смерти ребенка из Нижнего Тагила была допущена ошибка технического характера. Так, вместо фактического адреса смерти — Карла Либкнехта, 35, сотрудники больницы указали адрес стационара на Кузнецкого, 10.

Также юрист сообщила редакции, что министерство сообщило семье потерпевшего о проведении клинического разбора оказания помощи ребенку. Так, специалисты назначили патолого-анатомический анализ и клинико-патологоанатомический разбор на заседании Областной комиссии по детской смертности. Анне Томиловой сообщили, что о результатах разбора ей по запросу отправят официальный ответ. 

#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Здоровье#Смерть#Смерть ребенка#Смерть пятимесячного ребенка от пневмонии в Нижнем Тагиле#Эксклюзив#Дети#Больница#Пневмония
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