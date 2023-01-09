Потепление ожидается в Свердловской области

Последним аномально холодным днем станет вторник, 10 января, считает Галина Шепоренко. По данным синоптика, столбики термометров опустятся до – 35 градусов (в Екатеринбурге до -30 градусов).
Она считает, что самые сильные морозы пришлись на Рождество и они уже позади, пишет Ура.ру. Далее в регионе будет наблюдаться потепление сразу до -20 градусов.
Напомним, что из-за морозов в Свердловской области школьников перевели на частичный дистант. А родители одного из детсадов Нижнего Тагила пожаловались на холода в здании учреждения.
Молодежный театр Нижнего Тагила из-за холодов перенес спектакль с 10 на 17 января, а в Екатеринбурге по этой же причине были отменены некоторые междугородние рейсы.