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Потепление ожидается в Свердловской области

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
Главный Синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, когда жителям региона стоит ждать потепления.

Последним аномально холодным днем станет вторник, 10 января, считает Галина Шепоренко. По данным синоптика, столбики термометров опустятся до – 35 градусов (в Екатеринбурге до -30 градусов).

Она считает, что самые сильные морозы пришлись на Рождество и они уже позади, пишет Ура.ру. Далее в регионе будет наблюдаться потепление сразу до -20 градусов.

Напомним, что из-за морозов в Свердловской области школьников перевели на частичный дистант. А родители одного из детсадов Нижнего Тагила пожаловались на холода в здании учреждения.

Молодежный театр Нижнего Тагила из-за холодов перенес спектакль с 10 на 17 января, а в Екатеринбурге по этой же причине были отменены некоторые междугородние рейсы.

Из-за морозов в Нижнем Тагиле начали переносить спектакли
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#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Погода#Морозы#Потепление
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