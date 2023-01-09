Приемы граждан по вопросам ПФР И ФСС будут проходить в единых офисах в Нижнем Тагиле

Правило начало действовать с 1 января 2023 года. Единые офисы находятся по двум адресам: ул. Красноармейская, д.7А и ул. Окунева, д.22, сообщает пресс-служба городской администрации.
Контакт-центр работает по номеру: 8-800-600-03-89. Для жителей, проживающих в России, звонок бесплатный. Прием граждан по адресу ул. Выйская, 70 уже не производится.
Ранее сообщалось, какие законы вступили в силу с 1 января 2023 года. Среди них - объединение ПФС и ФСС. Благодаря нововведению процедура получения государственной поддержки станет всецело доступна в одном месте. Сэкономленные деньги будут направлены на увеличение социальных выплат для граждан.