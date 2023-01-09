Приемы граждан по вопросам ПФР И ФСС будут проходить в единых офисах в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, какие законы вступили в силу с 1 января 2023 года. Среди них - объединение ПФС и ФСС. Благодаря нововведению процедура получения государственной поддержки станет всецело доступна в одном месте. Сэкономленные деньги будут направлены на увеличение социальных выплат для граждан.