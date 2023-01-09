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Приемы граждан по вопросам ПФР И ФСС будут проходить в единых офисах в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
После объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования в Нижнем Тагиле приемы граждан и страхователей будут проводиться в единых клиентских офисах.

Правило начало действовать с 1 января 2023 года. Единые офисы находятся по двум адресам: ул. Красноармейская, д.7А и ул. Окунева, д.22, сообщает пресс-служба городской администрации.

Контакт-центр работает по номеру: 8-800-600-03-89. Для жителей, проживающих в России, звонок бесплатный. Прием граждан по адресу ул. Выйская, 70 уже не производится.

Ранее сообщалось, какие законы вступили в силу с 1 января 2023 года.  Среди них - объединение ПФС и ФСС. Благодаря нововведению процедура получения государственной поддержки станет всецело доступна в одном месте. Сэкономленные деньги будут направлены на увеличение социальных выплат для граждан.

Какие законы начнут действовать с 1 января 2023 года в России
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Пенсионный фонд#ФСС
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