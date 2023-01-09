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Пьяный житель Екатеринбурга избил пришедшую в гости подругу его жены

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
38-летний мужчина из Екатеринбурга в пьяном состоянии избил знакомую своей супруги, которая пришла к семье отмечать наступление 2023 года.

Потерпевшая решила поздравить подругу и отметить Новый год. В этот момент в одной из комнат жилплощади выпивал обвиняемый. Люди вместе принялись распивать алкоголь, затем произошла ссора. Словесная перебранка переросла в потасовку, в которой женщина получила травмы головы и туловища из-за ударов.

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Медики насчитали у екатеринбурженки массу проблем со здоровьем: перелом ребер, ушиб головного мозга и пневмоторакс. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, на дебошира завели уголовное дело за причинение вреда здоровью. На сегодняшний день мера пресечения для жителя столицы Свердловской области еще не выбрана, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

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#Екатеринбург#Криминал#Нападение#Алкоголь#Травмы#Анна Варнакина
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