Пьяный житель Екатеринбурга избил пришедшую в гости подругу его жены

Потерпевшая решила поздравить подругу и отметить Новый год. В этот момент в одной из комнат жилплощади выпивал обвиняемый. Люди вместе принялись распивать алкоголь, затем произошла ссора. Словесная перебранка переросла в потасовку, в которой женщина получила травмы головы и туловища из-за ударов.