Пьяный житель Екатеринбурга избил пришедшую в гости подругу его жены

Потерпевшая решила поздравить подругу и отметить Новый год. В этот момент в одной из комнат жилплощади выпивал обвиняемый. Люди вместе принялись распивать алкоголь, затем произошла ссора. Словесная перебранка переросла в потасовку, в которой женщина получила травмы головы и туловища из-за ударов.
Медики насчитали у екатеринбурженки массу проблем со здоровьем: перелом ребер, ушиб головного мозга и пневмоторакс. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, на дебошира завели уголовное дело за причинение вреда здоровью. На сегодняшний день мера пресечения для жителя столицы Свердловской области еще не выбрана, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.