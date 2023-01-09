Семья отреклась от убившей троих детей матери в Екатеринбурге

Известно, что Анастасия и Вячеслав сыграли свадьбу 18 лет назад. Через три года у них родился первый сын, а в 2012 году - второй ребенок. В 2018 году семья переехала из Верхнего Уфалея в Екатеринбург. Там они жили на съемной квартире.