Семья отреклась от убившей троих детей матери в Екатеринбурге

В тройном убийстве обвиняют супругу экс-полицейского Вячеслава Петрова. Свекровь женщины рассказала, что она отреклась от невестки. Хотя до трагедии она называла ее «своей девочкой», сообщает «КП-Екатеринбург».
Бабушка убитых детей Надежда Петрова рассказала, что Анастасии (матери убитых детей) в их жизни больше нет.
Известно, что Анастасия и Вячеслав сыграли свадьбу 18 лет назад. Через три года у них родился первый сын, а в 2012 году - второй ребенок. В 2018 году семья переехала из Верхнего Уфалея в Екатеринбург. Там они жили на съемной квартире.
В июне 2022 года Анастасия родила девочку. Сама обвиняемая утверждает, что за 10 дней до произошедшего ее муж начал видеть «бесов». В связи с этим он просил женщину бить его и водить хороводы.
25 декабря Вячеслав уехал к родителям в Челябинскую область. А на следующий день племянница обвиняемой сообщила в полицию о произошедшем. Ей об убийстве рассказала сама Анастасия в сообщениях.
Приехавшие правоохранители обнаружили Анастасию спящей на телах своих детей. После ее отправили в СИЗО на два месяца. По словам соседей, в квартире, где произошло убийство, никто не живет. Отец детей уехал оттуда.