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Ситуацию с отсутствием отопления в поселке под Тагилом взял под контроль глава СК РФ

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с отсутствием отопления в одном из домов поселка Зональный под Нижним Тагилом. С жалобой, что в квартирах уже третий год нет тепла, обратилась жительница дома.

Она рассказала, что местные органы власти ликвидировали котельную. Они решили обеспечить квартиры газовыми котлами. Однако впоследствии отменили решение. В результате жители должны сами купить и установить котлы. Однако из-за ненадлежаще подготовленной ООО «Стройгаз НТ» проектной документации только 42 квартиры из 122 смогли установить систему отопления, сообщили в СК РФ. Жители обращались в уполномоченные структуры, но результата это не принесло.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Свердловской области Михаилу Богинскому провести личный прием граждан, а затем доложить о ситуации. Также отмечается, что исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#ГГО и пригород#Отопление#Ирина Кирилова#Александр Бастрыкин#Михаил Богинский#СК РФ#Жалоба
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