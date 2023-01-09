Ситуацию с отсутствием отопления в поселке под Тагилом взял под контроль глава СК РФ

Она рассказала, что местные органы власти ликвидировали котельную. Они решили обеспечить квартиры газовыми котлами. Однако впоследствии отменили решение. В результате жители должны сами купить и установить котлы. Однако из-за ненадлежаще подготовленной ООО «Стройгаз НТ» проектной документации только 42 квартиры из 122 смогли установить систему отопления, сообщили в СК РФ. Жители обращались в уполномоченные структуры, но результата это не принесло.