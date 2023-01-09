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Спецоперация на Украине и частичная мобилизация в России: итоги 2022 года

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
Референдум, подорожание валюты, ушедшие бренды и многое другое. Главной темой 2022 года стала спецоперация ВС РФ на Украине. За ней следил и продолжает следить весь мир. Редакция TagilCity.ru восстановила хронологию событий и вспомнила, как СВО повлияла на жизнь Свердловской области.

Независимые республики нуждались в защите

21 февраля 2022 года лидеры самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости. В этот же день глава государства на заседании Совбеза РФ принял решение: ЛДНР вне территории Украины — быть. Были подписаны договоры о сотрудничестве, издан указ о политической самостоятельности субъектов. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что территориальная целостность страны не должна быть нарушена.

Владимир Путин объявил о признании независимыми ЛНР и ДНР
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Через 3 дня, 24 февраля, главнокомандующий ВС РФ объявил о начале специальной военной операции на Донбассе и Украине. Владимир Путин выступил в эфире федеральных телеканалов и объявил о готовности российской армии защищать жителей ЛДНР, которые подвергаются обстрелам с 2014 года. В тот же день глава государства предложил ВСУ сложить оружие или брать власть в свои руки.

Президент России Владимир Путин сделал заявление о спецоперации на Донбассе
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Экономика — все?

На фоне обострения военного конфликта изменились цены на валюту. Так, утром 22 февраля Мосбиржа объявила о подорожании евро сразу на 98 копеек — это рекордные результаты для 2022 года. В тот день европейская денежная единица торговалась по 91 рублю.

Курс евро взлетел до 91 рубля на фоне военного конфликта в Донбассе
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Вместе с этим ЕС начал вводить санкции против конкретных физических и юридических лиц. Так, под метлу западных ограничений попали «Сбербанк», «Аэрофлот», «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и местный депутат Константин Захаров. Они были одними из первых, но далеко не последними — новые пакеты санкций вводились практически ежемесячно.

Но пострадали не только те компании и сферы, в отношении которых вводились персональные меры воздействия. Так, некоторые благотворительные фонды в Нижнем Тагиле и России в целом изменили направленность в условиях ограниченного бюджета и проблем с логистикой: переориентировались на больных детей.

Как пострадали от санкций благотворительные фонды в Нижнем Тагиле и в России в целом
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Дефицит лекарств и пустые полки

Одним из ярких последствий начала спецоперации стала всеобщая паника: торговые павильоны страны и Нижнего Тагила отмечали массовый ажиотаж. Испуганные люди скупали крупы, сахар и соль, из-за чего сетевые ритейлеры ввели ограничения на количество товаров в одни руки. Ценники в отечественных магазинах привлекли внимание вышестоящих инстанций. Правительство Свердловской области попросило население успокоиться: продукты имелись в необходимых количествах. Для сохранения экономической стабильности в регионе были созданы рабочие группы на каждую сферу жизни общества.

Первые поручения по сохранению стабильности даны в Свердловской области
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Аналогичная ситуация обстояла с лекарствами. Росздравнадзор успокаивал свердловчан, обещая, что дефицита жизненно важных медицинских препаратов в аптеках не будет. Однако действительность не соответствовала словам чиновников: например, в Екатеринбурге обнаружили нехватку противоэпилептического средства «Депанкин».

О нехватке препаратов против эпилепсии в аптеках заявили екатеринбуржцы
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В марте 2022 года цены росли на все. Не исключение — стройматериалы и канцелярские принадлежности. К примеру, в Нижнем Тагиле стоимость офисной бумаги выросла в 4 раза, а губернатор Свердловской области попросил ФАС проверить цены на стройматериалы.

Евгений Куйвашев попросил проверить ФАС рост цен на стройматериалы
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«Выжить или прогореть?»

Такой вопрос стал перед предпринимателями Нижнего Тагила. Отечественные эксперты анализировали прибыльные и убыточные отрасли, латали пробоины в цепочке поставок, старались не поддаваться панике из-за стремительной инфляции и учились жить в новой реальности.

Выжить или прогореть: тагильский бизнес ждет естественный отбор
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Среди наиболее пострадавших сфер бизнеса оказались авиаперевозки. В день начала спецоперации на южных рубежах 12 аэропортов в разных городах России закрылись на неделю, однако 7 дней растянулись на 11 месяцев. Сейчас аэровокзалы Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до сих пор не принимают пассажиров.

Аэропорты 12 городов России прекратили работу на неделю из-за спецоперации на Украине
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Летом, в связи с ухудшением геополитической обстановки и юридическими трудностями, часть зарубежных брендов решила приостановить или вовсе прекратить предпринимательскую деятельность в России. Из торговых центров страны и, в частности, Свердловской области, ушли:

  • шведский ритейлер H&M;
  • испанский Inditex (Bershka, Zara, Massimo Dutti);
  • немецкий концерн Adidas (планировал открыться в сентябре 2022 года, но этого не произошло) и другие.
IKEA решила полностью уйти из России
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Повестки, проводы и «ЧВК»: частичная мобилизация в России

Сбор ряда военнообязанных граждан Владимир Путин объявил 21 сентября. Кремль издал указ, в котором определил критерии будущих призывников. В ходе дальнейших событий региональные постановления изменялись и дополнялись.

Позже попавшие под призыв в рамках частичной мобилизации мужчины стали получать повестки. На южные рубежи отправились отцы, сыновья и дети совершенно разных профессий: повара, учителя, сварщики и другие. Для защитников Донбасса был определен перечень льгот, в числе которых — бесплатное оформление завещания у нотариуса. На проводы бойцов от военкомата в учебные центры прибыла и редакция TagilCity.ru.

Как провожают мобилизованных в Нижнем Тагиле: специальный репортаж TagilCity.ru
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Со стартом призывных мероприятий в рамках частичной мобилизации начали развиваться общественные волнения. Мужчины, не соответствующие стандартам получения брони, действовали по-разному: кто-то решил покинуть Россию и устроил огромные очереди в аэропорту «Кольцово», кто-то добровольно обратился в военкомат для получения повестки, кто-то выступил в открытую конфронтацию с властями, а кто-то пережидал, отказавшись открывать дверь военным комиссарам. Но бойцов набирали не только из числа гражданских: редакции TagilCity.ru стало известно, что заключенных из исправительных колоний по стране вербует ЧВК «Вагнер».

Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
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Мобилизованные уральцы начали распределяться по учебным центрам страны. Некоторые отправились в Еланский гарнизон в Свердловской области. Это место стало печально знаменитым из-за случившихся в нем трагедий: солдат застрелил сослуживца-контрактника, у призванного по частичной мобилизации мужчины остановилось сердце, частые драки между военнообязанными привели к «сухому закону» и многое другое. Более того, в СМИ стали распространяться слухи о появлении вшей у мобилизованных. Из-за этого приняли решение об установке мобильных бань, которое анонсировал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Позже парламентарий поучаствовал в ряде других важных изменений: например, в возвращении жителей области без боевого опыта домой и выдаче военным недостающих личных жетонов. Он стал получать сотни обращений от семей военных и стал рупором региона по частичной мобилизации. 

Омбудсмен РФ прокомментировала ситуацию с погибшими в учебном центре Елань
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В ходе частичной мобилизации был допущен ряд ошибок, из-за которых многодетные отцы, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и мертвые получили повестки. Люди, которые не должны были попасть под призыв, оказались не только в местах боевого слаживания, но и на линии фронта.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдельно отметил частые жалобы на военкомат в Нижнем Тагиле. Напомним, что военком Нижнего Тагила Александр Вострилов узнал о факте начала частичной мобилизации не из прямого эфира с выступления Владимира Путина, а из звонка корреспондента TagilCity.ru.

В военкомате Нижнего Тагила пока не называют число подлежащих к частичной мобилизации
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Однако проблемы возникли не только с получением повесток, но и с обещанными президентом России Владимиром Путиным выплатами. Часть бойцов и их родственников получила деньги, часть осталась без переводов. Для военных, их детей и семей в течение года разрабатывали и вводили дополнительные льготы. Некоторые анонсировала депутат ЗакСО Людмила Бабушкина.

Детям мобилизованных в Свердловской области предоставят горячее питание и одежду
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Прошлое, настоящее, будущее

С 21 февраля регион потерял множество мужчин из разных городов: Новоуральска, Кушвы, Заречного, Каменска-Уральского, Североуральска и других. Часть историй о погибших военных запомнилась свердловчанам больше всего: например, трогательное послание взятого в окружение Максима Кирикова, торжественные похороны Дмитрия Отливана или побывавшего в плену ветерана двух Чеченских войн и спецназовца, ушедшего из жизни 9-го мая.

28 октября частичная мобилизация в России завершилась, спецоперация — нет. Ходили слухи о второй волне призыва военнообязанных, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию опроверг. Сегодня жизнь в стране, в частности в Нижнем Тагиле, продолжается: промышленные предприятия продолжают выполнять гособоронзаказ под чутким контролем экс-главы государства, граждане собирают посылки и материальную помощь — добровольно и не совсем. А местные говорят о круглосуточных испытаниях военной техники.

Жители Нижнего Тагила сообщают о круглосуточных испытаниях военной техники
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