Мобилизованные уральцы начали распределяться по учебным центрам страны. Некоторые отправились в Еланский гарнизон в Свердловской области. Это место стало печально знаменитым из-за случившихся в нем трагедий: солдат застрелил сослуживца-контрактника, у призванного по частичной мобилизации мужчины остановилось сердце, частые драки между военнообязанными привели к «сухому закону» и многое другое. Более того, в СМИ стали распространяться слухи о появлении вшей у мобилизованных. Из-за этого приняли решение об установке мобильных бань, которое анонсировал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Позже парламентарий поучаствовал в ряде других важных изменений: например, в возвращении жителей области без боевого опыта домой и выдаче военным недостающих личных жетонов. Он стал получать сотни обращений от семей военных и стал рупором региона по частичной мобилизации.