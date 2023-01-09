Спецоперация на Украине и частичная мобилизация в России: итоги 2022 года

21 февраля 2022 года лидеры самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании независимости. В этот же день глава государства на заседании Совбеза РФ принял решение: ЛДНР вне территории Украины — быть. Были подписаны договоры о сотрудничестве, издан указ о политической самостоятельности субъектов. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что территориальная целостность страны не должна быть нарушена.
Через 3 дня, 24 февраля, главнокомандующий ВС РФ объявил о начале специальной военной операции на Донбассе и Украине. Владимир Путин выступил в эфире федеральных телеканалов и объявил о готовности российской армии защищать жителей ЛДНР, которые подвергаются обстрелам с 2014 года. В тот же день глава государства предложил ВСУ сложить оружие или брать власть в свои руки.
На фоне обострения военного конфликта изменились цены на валюту. Так, утром 22 февраля Мосбиржа объявила о подорожании евро сразу на 98 копеек — это рекордные результаты для 2022 года. В тот день европейская денежная единица торговалась по 91 рублю.
Вместе с этим ЕС начал вводить санкции против конкретных физических и юридических лиц. Так, под метлу западных ограничений попали «Сбербанк», «Аэрофлот», «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и местный депутат Константин Захаров. Они были одними из первых, но далеко не последними — новые пакеты санкций вводились практически ежемесячно.
Но пострадали не только те компании и сферы, в отношении которых вводились персональные меры воздействия. Так, некоторые благотворительные фонды в Нижнем Тагиле и России в целом изменили направленность в условиях ограниченного бюджета и проблем с логистикой: переориентировались на больных детей.
Одним из ярких последствий начала спецоперации стала всеобщая паника: торговые павильоны страны и Нижнего Тагила отмечали массовый ажиотаж. Испуганные люди скупали крупы, сахар и соль, из-за чего сетевые ритейлеры ввели ограничения на количество товаров в одни руки. Ценники в отечественных магазинах привлекли внимание вышестоящих инстанций. Правительство Свердловской области попросило население успокоиться: продукты имелись в необходимых количествах. Для сохранения экономической стабильности в регионе были созданы рабочие группы на каждую сферу жизни общества.
Аналогичная ситуация обстояла с лекарствами. Росздравнадзор успокаивал свердловчан, обещая, что дефицита жизненно важных медицинских препаратов в аптеках не будет. Однако действительность не соответствовала словам чиновников: например, в Екатеринбурге обнаружили нехватку противоэпилептического средства «Депанкин».
В марте 2022 года цены росли на все. Не исключение — стройматериалы и канцелярские принадлежности. К примеру, в Нижнем Тагиле стоимость офисной бумаги выросла в 4 раза, а губернатор Свердловской области попросил ФАС проверить цены на стройматериалы.
Такой вопрос стал перед предпринимателями Нижнего Тагила. Отечественные эксперты анализировали прибыльные и убыточные отрасли, латали пробоины в цепочке поставок, старались не поддаваться панике из-за стремительной инфляции и учились жить в новой реальности.
Среди наиболее пострадавших сфер бизнеса оказались авиаперевозки. В день начала спецоперации на южных рубежах 12 аэропортов в разных городах России закрылись на неделю, однако 7 дней растянулись на 11 месяцев. Сейчас аэровокзалы Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до сих пор не принимают пассажиров.
Летом, в связи с ухудшением геополитической обстановки и юридическими трудностями, часть зарубежных брендов решила приостановить или вовсе прекратить предпринимательскую деятельность в России. Из торговых центров страны и, в частности, Свердловской области, ушли:
Сбор ряда военнообязанных граждан Владимир Путин объявил 21 сентября. Кремль издал указ, в котором определил критерии будущих призывников. В ходе дальнейших событий региональные постановления изменялись и дополнялись.
Позже попавшие под призыв в рамках частичной мобилизации мужчины стали получать повестки. На южные рубежи отправились отцы, сыновья и дети совершенно разных профессий: повара, учителя, сварщики и другие. Для защитников Донбасса был определен перечень льгот, в числе которых — бесплатное оформление завещания у нотариуса. На проводы бойцов от военкомата в учебные центры прибыла и редакция TagilCity.ru.
Со стартом призывных мероприятий в рамках частичной мобилизации начали развиваться общественные волнения. Мужчины, не соответствующие стандартам получения брони, действовали по-разному: кто-то решил покинуть Россию и устроил огромные очереди в аэропорту «Кольцово», кто-то добровольно обратился в военкомат для получения повестки, кто-то выступил в открытую конфронтацию с властями, а кто-то пережидал, отказавшись открывать дверь военным комиссарам. Но бойцов набирали не только из числа гражданских: редакции TagilCity.ru стало известно, что заключенных из исправительных колоний по стране вербует ЧВК «Вагнер».
Мобилизованные уральцы начали распределяться по учебным центрам страны. Некоторые отправились в Еланский гарнизон в Свердловской области. Это место стало печально знаменитым из-за случившихся в нем трагедий: солдат застрелил сослуживца-контрактника, у призванного по частичной мобилизации мужчины остановилось сердце, частые драки между военнообязанными привели к «сухому закону» и многое другое. Более того, в СМИ стали распространяться слухи о появлении вшей у мобилизованных. Из-за этого приняли решение об установке мобильных бань, которое анонсировал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Позже парламентарий поучаствовал в ряде других важных изменений: например, в возвращении жителей области без боевого опыта домой и выдаче военным недостающих личных жетонов. Он стал получать сотни обращений от семей военных и стал рупором региона по частичной мобилизации.
В ходе частичной мобилизации был допущен ряд ошибок, из-за которых многодетные отцы, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и мертвые получили повестки. Люди, которые не должны были попасть под призыв, оказались не только в местах боевого слаживания, но и на линии фронта.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдельно отметил частые жалобы на военкомат в Нижнем Тагиле. Напомним, что военком Нижнего Тагила Александр Вострилов узнал о факте начала частичной мобилизации не из прямого эфира с выступления Владимира Путина, а из звонка корреспондента TagilCity.ru.
Однако проблемы возникли не только с получением повесток, но и с обещанными президентом России Владимиром Путиным выплатами. Часть бойцов и их родственников получила деньги, часть осталась без переводов. Для военных, их детей и семей в течение года разрабатывали и вводили дополнительные льготы. Некоторые анонсировала депутат ЗакСО Людмила Бабушкина.
С 21 февраля регион потерял множество мужчин из разных городов: Новоуральска, Кушвы, Заречного, Каменска-Уральского, Североуральска и других. Часть историй о погибших военных запомнилась свердловчанам больше всего: например, трогательное послание взятого в окружение Максима Кирикова, торжественные похороны Дмитрия Отливана или побывавшего в плену ветерана двух Чеченских войн и спецназовца, ушедшего из жизни 9-го мая.
28 октября частичная мобилизация в России завершилась, спецоперация — нет. Ходили слухи о второй волне призыва военнообязанных, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию опроверг. Сегодня жизнь в стране, в частности в Нижнем Тагиле, продолжается: промышленные предприятия продолжают выполнять гособоронзаказ под чутким контролем экс-главы государства, граждане собирают посылки и материальную помощь — добровольно и не совсем. А местные говорят о круглосуточных испытаниях военной техники.