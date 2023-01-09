Стало известно, в каком городе Свердловской области холоднее всего

Напомним, что в связи с холодами в Свердловской области и, в частности, в Нижнем Тагиле введен частичный дистант. Муниципальные власти сообщили TagilCity.ru, что дети любых возрастов могут не посещать школы при отметке в -32 градуса без ветра. Учащимся среднего звена разрешено оставаться дома в -30, а младшеклассникам — в -28 градусов в безветрие.