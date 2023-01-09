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Стало известно, в каком городе Свердловской области холоднее всего

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI
Эксперты выяснили, в каком городе Свердловской области было холоднее всего в ночь с 8 на 9 января и на каких отметках замерли термометры. Сейчас на территории региона установились аномальные морозы до 33 градусов со знаком «минус».

В ряде городов Свердловской области выдалась наиболее морозная ночь. Холоднее всего было в Михайловске (-33 °C), Красноуфимске (-32.7 °C), Каменске-Уральском (-29.8 °C), Камышлове (-31.0 °C), Серове (-29.8 °C), Ивделе (-29.5 °C), Гари (-31.3 °C) и Невьянске (-29.3 °C).

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Напомним, что в связи с холодами в Свердловской области и, в частности, в Нижнем Тагиле введен частичный дистант. Муниципальные власти сообщили TagilCity.ru, что дети любых возрастов могут не посещать школы при отметке в -32 градуса без ветра. Учащимся среднего звена разрешено оставаться дома в -30, а младшеклассникам — в -28 градусов в безветрие.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Прогноз погоды#Холода#Мороз
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