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Свердловчанин отсудил 260 тысяч у дорожников за порчу машины из-за выбоины на трассе

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Инцидент произошел в апреле 2020 года. Павел ехал на своем Volkswagen Touareg по дороге Арти — Михайловск. В какой-то момент автомобиль попал в выбоину. В результате переднее и заднее колеса с правой стороны оказались повреждены. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

Они выявили, что дорожное полотно находится в ненадлежащем состоянии, так как на нем имеется выбоина. Согласно ГОСТу, перекрытие проезжей части не должно иметь повреждений. Причиной аварии стало невыполнение дорожной организацией ООО «Жасмин» обязанности по содержанию автодороги. Эксперты оценили повреждения в 231,4 тысячи рублей.

Павел обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием выплатить ему сумму ущерба, а также расходы на оценщика, диагностику, представителя, госпошлину и почтовые расходы в сумме 46 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать с компании 232 тысячи рублей плюс судебные расходы и госпошлину. Размер расходов на представителя был снижен до 15 тысяч рублей.

Дорожная компания с таким решением не согласилась и подала апелляцию в Свердловский областной суд. В заявлении представитель «Жасмин» ссылается на то, что компания не получала предписаний об устранении выбоины. Однако Свердловский суд оставил решение без изменения. 

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Авария#Дорога#ГИБДД#Суд
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