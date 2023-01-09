Свердловчанин отсудил 260 тысяч у дорожников за порчу машины из-за выбоины на трассе

Они выявили, что дорожное полотно находится в ненадлежащем состоянии, так как на нем имеется выбоина. Согласно ГОСТу, перекрытие проезжей части не должно иметь повреждений. Причиной аварии стало невыполнение дорожной организацией ООО «Жасмин» обязанности по содержанию автодороги. Эксперты оценили повреждения в 231,4 тысячи рублей.