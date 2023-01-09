The Guardian: Роман Абрамович передал многомиллиардное состояние детям

Напомним, что богатейшего человека мира жители Нижнего Тагила не вспоминают добрым словом: олигарх тратит огромные деньги на свое хобби (яхты), но намного более скромные суммы — на очищение воздуха в городе, социальные проекты и замену устаревшего оборудования в цехах ЕВРАЗ НТМК.