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The Guardian: Роман Абрамович передал многомиллиардное состояние детям

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
Дети олигарха Романа Абрамовича, крупнейшего акционера холдинга ЕВРАЗ, стали бенефициарами трастов отца. Общая стоимость активов насчитывает порядка 4 миллиардов долларов, однако цифра, возможно, увеличится.

Процесс изменения доверителей собственности стартовал в первых числах февраля, за несколько недель до объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации на Украине, сообщает РБК. По данным The Guardian, опрошенные эксперты называют случившееся попыткой избежать западных санкций (Роман Абрамович внесен в санкционные списки ЕС) и заморозки счетов.

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Напомним, что богатейшего человека мира жители Нижнего Тагила не вспоминают добрым словом: олигарх тратит огромные деньги на свое хобби (яхты), но намного более скромные суммы — на очищение воздуха в городе, социальные проекты и замену устаревшего оборудования в цехах ЕВРАЗ НТМК.

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#Анна Варнакина#Экономика#Роман Абрамович#ЕВРАЗ НТМК#Нижний Тагил#Санкции#Деньги#Дети
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