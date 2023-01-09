Трамвай сошел с рельсов и протаранил машины в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что на всей территории Свердловской области ожидаются морозы, превышающие - 30 градусов. В связи с этим в ряде школ региона ученики могут не посещать очные занятия в условиях сильных морозов. При этом с пришедшими школьниками будут проведены уроки, остальные же пока будут посещать занятия дистанционно.