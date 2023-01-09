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Трамвай сошел с рельсов и протаранил машины в Екатеринбурге

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сошедший с рельсов трамвай протаранил автомобили. ЧП произошло на проспекте Ленина 9 января.

Транспортное средство двигалось в сторону ЖБИ. Предварительно известно, что трамвай повредил два автомобиля.

Из-за произошедшего на некоторое время движение остальных трамваев было остановлено, поэтому жителям пришлось померзнуть на остановках. Об этом сообщили сами пассажиры в сообществе «Интересный Екатеринбург».

Жители ближайших районов отметили, что в условиях сильных минусовых температур им пришлось искать альтернативные способы проезда до нужных мест. При этом стоимость услуг такси, как утверждают жители, возросла в несколько раз.

В ОГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что в ДТП нет пострадавших.

Ранее сообщалось, что на всей территории Свердловской области ожидаются морозы, превышающие - 30 градусов. В связи с этим в ряде школ региона ученики могут не посещать очные занятия в условиях сильных морозов. При этом с пришедшими школьниками будут проведены уроки, остальные же пока будут посещать занятия дистанционно.

Некоторые междугородние рейсы отменены из-за морозов в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Трамвай#Рельсы#Машины#Екатеринбург
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