Трамвай сошел с рельсов и протаранил машины в Екатеринбурге

Транспортное средство двигалось в сторону ЖБИ. Предварительно известно, что трамвай повредил два автомобиля.
Из-за произошедшего на некоторое время движение остальных трамваев было остановлено, поэтому жителям пришлось померзнуть на остановках. Об этом сообщили сами пассажиры в сообществе «Интересный Екатеринбург».
Жители ближайших районов отметили, что в условиях сильных минусовых температур им пришлось искать альтернативные способы проезда до нужных мест. При этом стоимость услуг такси, как утверждают жители, возросла в несколько раз.
В ОГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что в ДТП нет пострадавших.
Ранее сообщалось, что на всей территории Свердловской области ожидаются морозы, превышающие - 30 градусов. В связи с этим в ряде школ региона ученики могут не посещать очные занятия в условиях сильных морозов. При этом с пришедшими школьниками будут проведены уроки, остальные же пока будут посещать занятия дистанционно.