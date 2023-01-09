Уголовное дело из-за смерти тагильчанки заведено в отношении Демидовской больницы

Следователи установили, что 12 декабря 2022 года Светлана Бурухина обратилась в Демидовскую городскую больницу для консультации по поводу проведения операции. 15 декабря тагильчанка была прооперирована, а 16 декабря — прооперирована повторно, ей была проведена лапаротомия. 17 декабря пациентка была госпитализирована в Свердловскую клиническую больницу № 1, где скончалась 21 декабря.