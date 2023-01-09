Уголовное дело из-за смерти тагильчанки заведено в отношении Демидовской больницы

Следователи установили, что 12 декабря 2022 года Светлана Бурухина обратилась в Демидовскую городскую больницу для консультации по поводу проведения операции. 15 декабря тагильчанка была прооперирована, а 16 декабря — прооперирована повторно, ей была проведена лапаротомия. 17 декабря пациентка была госпитализирована в Свердловскую клиническую больницу № 1, где скончалась 21 декабря.
Изложенные обстоятельства свидетельствует о том что меры, принятые сотрудниками ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» в период обращения Светланы Бурухиной, вследствие ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей или развития опасного для жизни состояния были безрезультатными, — сообщили TagilCity.ru в СК по Ленинскому району Нижнего Тагила.
Там отметили, что при этих обстоятельствах в действиях неустановленных медработников имеются признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело заведено 9 января и принято к производству. Следователи приступили к расследованию.