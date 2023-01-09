Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании

Юлия и Александр начали встречаться в марте 2019 года и почти сразу же начали жить вместе в квартире девушки на ГГМ. По словам Юлии, целый год у них были прекрасные отношения, но в конце февраля 2020-го начались конфликты.
Потом у него начались вспышки немотивированной агрессии и в марте 2021 года мы разошлись. Причиной стало то, что он стал поднимать на меня руку. Правда я никому об этом не рассказывала, даже родителям. Знали только близкие подруги. Выгнать из своей квартиры я его никак не могла, но потом он сам собрал вещи и ушел, — рассказала Юлия журналисту TagilCity.ru.
После этого, по словам Юлии, со стороны Александра началось преследование. Он караулил ее возле дома и работы, убеждая возобновить отношения. Постепенно уговоры переросли в угрозы и порчу имущества.
В какой-то момент я вновь начала с ним общаться. Я понимаю, что сама виновата, так как дала ему повод думать, что у нас еще могут быть отношения. Но в мае 2022 года я окончательно с ним порвала, — поделилась Юлия.
Александр в беседе в журналистом называет дату окончательного разрыва отношений — август 2022 года. При этом он утверждает, что до этого времени они с Юлией поддерживали связь, и он оказывал ей материальную поддержку. По словам Александра, он сначала действительно «бегал» за Юлией, чтобы начать отношения снова, но после приезжал к ней «решить финансовые вопросы». Какие именно, Александр говорить отказался.
Также Юлия рассказала TagilCity.ru, что с ней связывались три бывшие девушки Александра и сообщили, что были в похожей ситуации с преследованием и угрозами с его стороны.
Майское расставание закончилось судебным разбирательством после того, как Александр во время ударил Юлию. В тот день он поджидал ее возле дома. Однако показания о количестве нанесенных ударов разнятся.
Потерпевшая при рассмотрении дела пояснила, что 19.05.2022 года в ходе словесного конфликта, возникшего между ней и Елисеевым А. А., он толкнул ее, в результате чего она упала на правый бок, после чего он прижал ее к земле коленом и нанес ей не менее трех ударов кулаком правой руки в область головы слева, — говорится в судебном постановлении (имеется в распоряжении редакции).
В этом же документе сказано, что Александр признал вину, но дал показания, что ударил Юлию один раз ладонью по лицу. Эту версию он рассказал журналисту TagilCity.ru, уточнив из-за чего якобы произошел конфликт:
Она начала говорить, что я дебил и ей не нужны дети от меня — дебилы. Я ее спрашиваю: «Получается, что и мой сын дебил?» (у Александра есть 7-летний ребенок от предыдущих отношений — прим. редакции). Она ответила, что — да. Ну я не выдержал и треснул ей по лицу. В полиции вину признал, дал объяснение. У нее отечность на лице осталась и синяк такой хороший.
В итоге Александр получил штраф в размере пять тысяч рублей.
Первый случай порчи имущества со стороны Александра, по словам Юлии, произошел в июле 2021 года. Возле дома родителей девушки в селе Николо-Павловском он обломал зеркала на ее автомобиле.
Это видели соседи. Я написала заявление в полицию. Там почти возбудили уголовное дело, но он стал просить меня не портить ему жизнь. Обещал вернуть деньги, которые он занимал у моей мамы, и восстановить машину. Я сходила и переписала заявление, что ущерб был меньше. И он, действительно, все компенсировал, — рассказала Юлия.
В декабре этого же года, по словам Юлии, Александр пришел к ней домой, чтобы вновь попросить о примирении. Но в какой-то момент на эмоциях схватил ее телефон с тумбочки в коридоре и разбил. Девушка написала заявление в полицию, но получила отказ в возбуждении дела (имеется в распоряжении редакции).
Следующий разбитый телефон iPhone 11 был в июне 2022 года. Как рассказала Юлия, в этот день Александр спровоцировал ДТП возле места ее работы. Оно было оформлено через ГИБДД, как обычная авария. Однако перед этим он выхватил телефон из юлиных рук и разбил его об асфальт. В полиции, согласно постановлению об отказе возбуждения дела, Александр пояснил, что телефон был куплен на его деньги и он готов возместить ущерб. (Документ имеется в распоряжении редакции).
В беседе с журналистом Александр также рассказал, что все разбитые телефоны Юлии покупались им же самим:
Это имущество я покупал. И ломал только свое, то что ей подарено.
А про данную аварию он пояснил, что виновницей была Юлия. Он же в свою очередь якобы уступил ей и признал вину за собой.
В августе, как сообщила Юлия, Александр подкараулил ее в Николо-Павловском. Она попыталась уехать от него, но в районе Капасихи Александр догнал ее на своем автомобиле и прижал к обочине.
Он начал выдалбливать окно. Тут остановились люди, они могли бы быть свидетелями угроз. Но так как я закрылась в машине, то в полиции сказали, что прямой угрозе жизни не было, — сообщила девушка.
В МУ МВД «Нижнетагильское» ей вновь выдали постановление об отказе в возбуждении дела (имеется в распоряжении редакции).
По настоящему переживать за свою жизнь Юлия начала после случая в ноябре, когда Александр поздним вечером зашел в дом ее родителей в Николо-Павловском.
Так как мы сожительствовали раньше, он знал, что и как там открывается. Он вошел в дом, начал мне угрожать. Но так как он меня не бил, то опять же прямой угрозе жизни не было. Когда он ушел, я заперлась изнутри. Он вернулся и сломал мне зеркала на машине.
В этот вечер Юлия успела сняла видео на телефон и поделилась им в соцсетях. На кадрах видно уходящего от дома человека. Между ним и снимающей девушкой происходит диалог:
— Я не шучу. Это последнее предупреждение.
— И что будет?
— Я тебя убью, сказал.
И по этому факту Юлии пришел отказ из полиции. И по следующему, который произошел 28 декабря, тоже. Тогда девушка вновь осталась с разбитым телефоном и сломанными зеркалами у автомобиля.
Александр рассказывает свою версию развития событий:
28-го я к ней приезжал, да. Она же меня везде в черный список поставила. А часов в 10 с Гальянки уезжал и вижу — она выезжает с Гальянки. Ну я за ней поехал, потом подошел к машине и говорю, что надо как-то по деньгам решать вопрос. Она из машины начала меня оскорблять, как обычно. Я не выдержал, хлопнул ей по зеркалу. Оно просто из замков вылетело. Я пошел к машине, а она вылетает на меня с телефоном и каким-то острым предметом. Она порезала им мне руку и сломала телефон. А я ей сломал. Дальше она побежала к моей машине колотить ее. Заявление я писать на нее не стал.
А в ночь с 3 на 4 января уже этого года машину Юлии вновь разбили.
Отломили и украли зеркала (четвертый комплект зеркал за 1,5 года), выломали четыре дверных ручки, зацарапали ЛКП правого бока, выломали лючок бензобака, украли крышку, а также зацарапали лобовое стекло. Кто это сделал, конечно же, неизвестно, — сообщила Юлия.
Александр в разговоре с журналистом отрицает причастность к данному случаю.
После последнего случая с автомобилем Юлия решила выложить пост в соцсетях, где описала всю ситуацию с Александром. Тот посчитал ее слова клеветой и оскорблением и в свою очередь написал заявление в полицию.
Ее пост — это публичное оскорбление и вранье. Я подал заявление по трем статьям. Юрист сказала, что по двум из них она точно уйти от ответственности не сможет, — рассказал Александр.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт наличия обращения от Александра подтвердили, пояснив, что в ситуации будет разбираться участковый полицейский.