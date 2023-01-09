Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании

Следующий разбитый телефон iPhone 11 был в июне 2022 года. Как рассказала Юлия, в этот день Александр спровоцировал ДТП возле места ее работы. Оно было оформлено через ГИБДД, как обычная авария. Однако перед этим он выхватил телефон из юлиных рук и разбил его об асфальт. В полиции, согласно постановлению об отказе возбуждения дела, Александр пояснил, что телефон был куплен на его деньги и он готов возместить ущерб. (Документ имеется в распоряжении редакции).