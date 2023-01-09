В Бразилии после массовых беспорядков отстранили от должности главу округа

Как пишет телеканал 360tv.ru, в городе Бразилиа в ночь на девятое января произошли массовые беспорядки в поддержку экс-президента страны Жаира Болсонару. В итоге правоохранители задержали за участие в акции свыше четырехсот человек, а главу федерального округа отстранили от занимаемой должности.