TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Бразилии после массовых беспорядков отстранили от должности главу округа

Сегодня, 10:00
Главу столичного федерального округа Бразилии Ибанейса Рошу отстранили от должности по решению Верховного суда из-за массовых беспорядков.

Главу столичного федерального округа Бразилии Ибанейса Рошу отстранили от должности по решению Верховного суда из-за массовых беспорядков.Главу столичного федерального округа Бразилии Ибанейса Рошу отстранили от должности по решению Верховного суда из-за массовых беспорядков.

Как пишет телеканал 360tv.ru, в городе Бразилиа в ночь на девятое января произошли массовые беспорядки в поддержку экс-президента страны Жаира Болсонару. В итоге правоохранители задержали за участие в акции свыше четырехсот человек, а главу федерального округа отстранили от занимаемой должности.




Подпишитесь
Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
Сегодня, 05:29
Частичный дистант в связи с морозами введен в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:29
Остался с двумя детьми: в Тагиле вдовец винит врачей Демидовской в смерти жены
7 января 10:17
Одеяла на окнах и обогреватели: на холод в детсаду жалуются родители Нижнего Тагила
Вчера, 15:49
Глава СК России поставил на контроль проверку по факту смерти тагильчанки в больнице
Вчера, 11:15
Холод в садике, вымогатели и фекальные стоки: лучшие истории читателей TagilCity.ru
Сегодня, 03:00