В РЭО рассказали о создании образовательного курса на тему обращения с ТКО

В курсе несколько блоков: от расширенной ответственности производителей до волонтерства, от нормативов до цифровизации отрасли. В нем охвачены все направления деятельности Российского экологического оператора и многое другое. Буцаев выразил надежду, что каждый слушатель курса получит от него практическую пользу и сможет использовать в деле новые знания.