В РЭО рассказали о создании образовательного курса на тему обращения с ТКО

По сообщению издания newsnn.ru, разработанный учебный курс поможет слушателям лучше понять работу законов в отрасли обращения с ТКО, экономики замкнутого цикла, узнать подробнее о расширенной ответственности производителей (РОП), федеральной и территориальных схемах, расчете нормативов в отрасли.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что недавно в Российской Федерации был запущен федпроект «Экономика замкнутого цикла», а также много было сделано в сфере обращения с отходами.
«Но мы убедились, что новую экономическую систему невозможно построить без профессионалов, и в наших интересах, чтобы участники отрасли максимально смогли раскрыть свой потенциал», — сказал Буцаев.
В РЭО разработали специальный обучающий курс, ориентированный на работников отрасли, государственных служащих и обучающихся в высших учебных заведениях. Он интерактивный и включает двадцать уроков на тему обращения с отходами от экспертов Российского экологического оператора и ведущих предприятий отрасли.
В курсе несколько блоков: от расширенной ответственности производителей до волонтерства, от нормативов до цифровизации отрасли. В нем охвачены все направления деятельности Российского экологического оператора и многое другое. Буцаев выразил надежду, что каждый слушатель курса получит от него практическую пользу и сможет использовать в деле новые знания.
Уроки охватывают законодательное регулирование отрасли обращения с ТКО, экономику замкнутого цикла, создание экотехнопарков, перспективы расширенной ответственности производителей, работу с отходами автомобильных покрышек, электроники, пластика, стекла, бумаги, текстиля, батареек. Слушатели также смогут подробнее узнать о федеральной и территориальных схемах обращения с ТКО, финансировании отрасли и привлечении в нее инвестиций, процессе цифровизации, какую роль в отрасли играют общественные организации, как начать заниматься экологическим волонтерством и как осуществляется расчет нормативов в отрасли.
Слушателям расскажут об актуальной законодательной базе, регулировании тарифов, правилах для региональных операторов, устройстве взаимодействия с субъектами предпринимательства, финансовой поддержке проектов, информационных системах и раздельном сборе мусора.
«Я всегда подчеркивал, что можно построить тысячи заводов, привлечь миллиарды инвестиций, но без личной вовлеченности каждого толку будет мало. Наши лекторы просто и понятно расскажут, как правильно обращаться с основными группами отходов: пластик, бумага, стекло, электролом, шины и так далее», — добавил Денис Буцаев.
Обучающий курс представлен в формате видеороликов длительностью порядка получаса с графическими материалами по разным темам. На официальном сайте Российского экологического оператора можно подробнее ознакомиться с материалами курса.