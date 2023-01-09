В России создадут документальное кино о спецоперации на Украине

Министерству культуры и Минпросвещения, а также региональным губернаторам и участникам общественных движений поручили подготовить площадки для проведения уроков мужества в учебных учреждениях и размещения арт-объектов, а также провести фестиваль патриотического кино о борьбе с распространением неонацизма и неофашизма и показ документальных фильмов о российских воинах. Задача возложена на Ольгу Любимову.