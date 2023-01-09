Весь 2022 год редакция TagilCity.ru следила за экологической обстановкой в Нижнем Тагиле: делала замеры газоанализатором, обращалась в надзорные ведомства и рассказывала жителям о различных экологических проблемах. Собрали в подборке главные эко-события прошлого года.
В прошлом году в Нижнем Тагиле поменялся созыв городской Думы. С сентября свою работу начала Гордума восьмого созыва. Чем запомнились новые депутаты и какую работу проделали прежние, собрали в материале TagilCity.ru.
2022 год был насыщен на события. О многих из них можно было прочитать на TagilCity.ru. Редакция всегда старается помочь читателям, а после публикаций на проблемы зачастую обращают внимание власти. Собрали в подборку лучшие истории от тагильчан.
Перевозчики Нижнего Тагила получили штрафов на 145 тысяч рублей за несоблюдение расписания и отсутствие автобусов на линии, согласно графику. За каждый выявленный факт нарушения каждому из трех перевозчиков назначили по пять тысяч рублей штрафа.
Тагильчанка обвинила своего бывшего сожителя в избиении, порче имущества и преследованиях. После расставания с мужчиной она стала опасаться за свою безопасность и жизнь. Бывший возлюбленный отрицает все обвинения и называет их клеветой.
В отношении Демидовской больницы возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей. Дело завели после смерти 35-летней тагильчанки, которой в учреждении сделали операции.