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В Тагиле перевозчиков оштрафовали, а на Демидовскую больницу завели уголовное дело

Сегодня, 15:28
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле перевозчиков оштрафовали на 145 тысяч рублей, а на Демидовскую больницу завели уголовное дело после смерти 35-летней женщины. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 января.

Весь 2022 год редакция TagilCity.ru следила за экологической обстановкой в Нижнем Тагиле: делала замеры газоанализатором, обращалась в надзорные ведомства и рассказывала жителям о различных экологических проблемах. Собрали в подборке главные эко-события прошлого года.

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В прошлом году в Нижнем Тагиле поменялся созыв городской Думы. С сентября свою работу начала Гордума восьмого созыва. Чем запомнились новые депутаты и какую работу проделали прежние, собрали в материале TagilCity.ru.

Выборы, скандалы, перестановки: чем запомнились депутаты Нижнего Тагила в 2022 году?
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2022 год был насыщен на события. О многих из них можно было прочитать на TagilCity.ru. Редакция всегда старается помочь читателям, а после публикаций на проблемы зачастую обращают внимание власти. Собрали в подборку лучшие истории от тагильчан.

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Перевозчики Нижнего Тагила получили штрафов на 145 тысяч рублей за несоблюдение расписания и отсутствие автобусов на линии, согласно графику. За каждый выявленный факт нарушения каждому из трех перевозчиков назначили по пять тысяч рублей штрафа.

На 145 тысяч за 1,5 года оштрафованы перевозчики Тагила за нарушение расписания
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Тагильчанка обвинила своего бывшего сожителя в избиении, порче имущества и преследованиях. После расставания с мужчиной она стала опасаться за свою безопасность и жизнь. Бывший возлюбленный отрицает все обвинения и называет их клеветой.

Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
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В отношении Демидовской больницы возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей. Дело завели после смерти 35-летней тагильчанки, которой в учреждении сделали операции. 

Уголовное дело из-за смерти тагильчанки заведено в отношении Демидовской больницы
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Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
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