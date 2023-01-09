В женской колонии Нижнего Тагила из снега слепили героев мультфильмов

Осужденные слепили «Кота в сапогах», «Кота Леопольда», деда Мазая и зайцев и многих других узнаваемых персонажей. Все женщины приложили массу усилий, чтобы фигуры получились красивыми и похожими на оригиналы.



По результату конкурса были определены победительницы. 1 место занял отряд №2 и снежная скульптура «Алиса в стране чудес», бронзу взял отряд №1 с фигурой, посвященной мультику «Тайная жизнь домашних животных». А на 3 месте расположился отряд №4 и «Дед Мазай».