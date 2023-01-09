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В женской колонии Нижнего Тагила из снега слепили героев мультфильмов

Сегодня, 10:01
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Осужденные женщины из колонии в Нижнем Тагиле слепили из снега героев популярных мультиков. Мероприятие в ИК-6 состоялось в рамках конкурса снежных фигур «Поверим в чудо!».

Обязательно в слепленных фигурах должен был присутствовать символ года – кролик или кот, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области. Подобный конкурс проводится в ИК- 6 каждый год.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Осужденные слепили «Кота в сапогах», «Кота Леопольда», деда Мазая и зайцев и многих других узнаваемых персонажей. Все женщины приложили массу усилий, чтобы фигуры получились красивыми и похожими на оригиналы.

По результату конкурса были определены победительницы. 1 место занял отряд №2 и снежная скульптура «Алиса в стране чудес», бронзу взял отряд №1 с фигурой, посвященной мультику «Тайная жизнь домашних животных». А на 3 месте расположился отряд №4 и «Дед Мазай».

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#Елена Озерова#Свободное время#Нижний Тагил#Колония#Снежные фигуры#Конкурс
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