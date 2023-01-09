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Виновник ДТП в Екатеринбурге избежал ответственности за взятку инспектору

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI

Экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге выплатит полмиллиона за взятку от виновника ДТП

Бывший инспектор ДПС в Екатеринбурге получил взятку за то, что он не будет привлекать к ответственности водителя, скрывшегося с места ДТП. Теперь ему предстоит выплатить 500 тысяч рублей.

Бывшего инспектора признали виновным в получении взятки за незаконное бездействие. Следствие выяснило, что в августе 2022 года на улице Селькоровская в Екатеринбурге случилось ДТП с участием двух автомобилей. Виновник с места аварии скрылся. Расследование по этому факту проводил инспектор группы по исполнению административного законодательства.

В дальнейшем полицейский вызвал предполагаемого виновника для получения с него объяснений. Водитель не пожелал быть привлеченным к ответственности и предложил инспектору 30 тысяч рублей. Он передал их двумя частями. Следствию удалось собрать достаточно доказательств, после чего дело было передано в Чкаловский районный суд. По результатам рассмотрения материалов суд признал виновным бывшего инспектора и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей с лишением права работы в органах власти на два года.

Он уже уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь полицейского. По итогам проведённой служебной проверки два его непосредственных руководителя уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе по воспитанию личного состава, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Пьяный водитель пытался дать взятку полицейским в патрульной машине в Екатеринбурге
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