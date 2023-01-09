Виновник ДТП в Екатеринбурге избежал ответственности за взятку инспектору

Бывшего инспектора признали виновным в получении взятки за незаконное бездействие. Следствие выяснило, что в августе 2022 года на улице Селькоровская в Екатеринбурге случилось ДТП с участием двух автомобилей. Виновник с места аварии скрылся. Расследование по этому факту проводил инспектор группы по исполнению административного законодательства.
В дальнейшем полицейский вызвал предполагаемого виновника для получения с него объяснений. Водитель не пожелал быть привлеченным к ответственности и предложил инспектору 30 тысяч рублей. Он передал их двумя частями. Следствию удалось собрать достаточно доказательств, после чего дело было передано в Чкаловский районный суд. По результатам рассмотрения материалов суд признал виновным бывшего инспектора и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей с лишением права работы в органах власти на два года.
Он уже уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь полицейского. По итогам проведённой служебной проверки два его непосредственных руководителя уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе по воспитанию личного состава, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.