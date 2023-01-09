Виновник ДТП в Екатеринбурге избежал ответственности за взятку инспектору

В дальнейшем полицейский вызвал предполагаемого виновника для получения с него объяснений. Водитель не пожелал быть привлеченным к ответственности и предложил инспектору 30 тысяч рублей. Он передал их двумя частями. Следствию удалось собрать достаточно доказательств, после чего дело было передано в Чкаловский районный суд. По результатам рассмотрения материалов суд признал виновным бывшего инспектора и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей с лишением права работы в органах власти на два года.