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Водитель школьного автобуса из села под Тавдой погиб на спецоперации

Сегодня, 12:03
Фото: Личная страница Дмитрия Кузеванова Вконтакте
Дмитрий Кузеванов на 9 мая с портретами дедушек
Водитель школьного автобуса из села Городище в Тавдинском городском округе Дмитрий Кузеванов погиб в зоне спецоперации. Прощание с ним прошло сегодня 9 января.

В сельской администрации рассказали, что в начале декабря мужчине исполнилось 47 лет. У него остались жена и два сына. Один в этом году закончит школу, а младший учится в 4 классе. Погибший был известен не только в самом Городище, но и его окрестностях. Каждый день Дмитрий возил детей в школу и доставлял домой после окончания занятий.

 

В городищенской школе рассказали, что водитель ездил по маршруту Городище — Макушина, Городище — Боровикова. Также он возил детей в Байкалово на мероприятия. Когда мужчина отправился на спецоперацию, для руководства школы это стало неожиданностью.

Дмитрий отслужил срочную службу, потом работал водителем. Он любил рыбачить, охотиться и разводить пчел. У него была своя пасека. До отправки на СВО мужчина строил дом для своей семьи, но не успел его закончить.

В сельском Доме культуры вспоминают, как Дмитрий построил первую детскую площадку для жителей села. Потом уже подключилась администрация и создала большой комплекс. Мужчина ухаживал за площадкой — убирал снег, следил, чтобы конструкции были целыми.

Церемония прощания прошла в местном ДК. Она должна была состояться накануне, но из-за погоды пришлось перенести, так как самолету с телом Дмитрия пришлось приземлиться в Ульяновске. В траурном зале собралось все село, пишет Е1. 
Требования серьёзные: в Нижнем Тагиле не могут найти водителя школьного автобуса
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