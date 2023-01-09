Водитель школьного автобуса из села под Тавдой погиб на спецоперации

В городищенской школе рассказали, что водитель ездил по маршруту Городище — Макушина, Городище — Боровикова. Также он возил детей в Байкалово на мероприятия. Когда мужчина отправился на спецоперацию, для руководства школы это стало неожиданностью.

Дмитрий отслужил срочную службу, потом работал водителем. Он любил рыбачить, охотиться и разводить пчел. У него была своя пасека. До отправки на СВО мужчина строил дом для своей семьи, но не успел его закончить.

В сельском Доме культуры вспоминают, как Дмитрий построил первую детскую площадку для жителей села. Потом уже подключилась администрация и создала большой комплекс. Мужчина ухаживал за площадкой — убирал снег, следил, чтобы конструкции были целыми.

Церемония прощания прошла в местном ДК. Она должна была состояться накануне, но из-за погоды пришлось перенести, так как самолету с телом Дмитрия пришлось приземлиться в Ульяновске. В траурном зале собралось все село, пишет Е1.