Водитель школьного автобуса из села под Тавдой погиб на спецоперации

В сельской администрации рассказали, что в начале декабря мужчине исполнилось 47 лет. У него остались жена и два сына. Один в этом году закончит школу, а младший учится в 4 классе. Погибший был известен не только в самом Городище, но и его окрестностях. Каждый день Дмитрий возил детей в школу и доставлял домой после окончания занятий.
В городищенской школе рассказали, что водитель ездил по маршруту Городище — Макушина, Городище — Боровикова. Также он возил детей в Байкалово на мероприятия. Когда мужчина отправился на спецоперацию, для руководства школы это стало неожиданностью.
Дмитрий отслужил срочную службу, потом работал водителем. Он любил рыбачить, охотиться и разводить пчел. У него была своя пасека. До отправки на СВО мужчина строил дом для своей семьи, но не успел его закончить.
В сельском Доме культуры вспоминают, как Дмитрий построил первую детскую площадку для жителей села. Потом уже подключилась администрация и создала большой комплекс. Мужчина ухаживал за площадкой — убирал снег, следил, чтобы конструкции были целыми.