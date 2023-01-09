Выборы, скандалы, перестановки: чем запомнились депутаты Нижнего Тагила в 2022 году?

Не будет томить читателей и озвучим самые яркие факты об итогах сентябрьских выборов. Всего тагильчане могли голосовать за 102 кандидатов по 25 округам. Из них 29 женщин (28%) и 73 мужчины (72%). Из прошлого созыва баллотироваться стали не все депутаты. Всего десять человек решили претендовать на переизбрание, но не все они получили необходимое преимущество на выборах и будут заседать в думских креслах еще раз.