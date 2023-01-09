Выборы, скандалы, перестановки: чем запомнились депутаты Нижнего Тагила в 2022 году?

Депутаты Думы седьмого созыва завершили работу в конце июля 2022 года, в скором времени предстояли выборы. Не обошлось без судебных процессов по этому поводу. Так, медиаменеджер Александр Соловьев обратился в Ленинский районный суд с заявлением, усомнившись в законности решения городской думы по изменению порядка избрания депутатов и порядка проведения публичных слушаний.
Завершилось судебное разбирательство по поводу пьяной езды, на которой был пойман депутат Молодёжного парламента Свердловской области от Нижнего Тагила Антон Мятович. Тагилстроевский райсуд лишил экс-кандидата в Госдуму от Тагила Мятовича прав и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в конце 2021 года, народный избранник подавал апелляцию, но райсуд оставил решение мирового суда о лишении прав в силе.
Другой инцидент, связанный с автомобилем, произошел у Алексея Балыбердина. Во время утренней рыбалки тогда еще действующий топ-менеджер УВЗ утопил свой автомобиль в водоеме села Дрягуново. Вытаскивать транспортное средство пришлось тагильским спасателям.
Кроме того, в начале 2022 года городская дума официально отпустила Алексея Пырина, который покинул пост спикера и переехал в Новокузнецк. Экс-спикер написал заявление на прекращение полномочий депутата Гордумы Тагила. На его смену пришел Вадим Раудштейн.
В апреле 2022-го Городская дума седьмого созыва досрочно прекратила полномочия народного избранника Кирилла Романова — представителя ЛДПР. Коллеги, уже бывшие, единогласно поддержали проект решения думы, «за» проголовал 21 депутат из 22. Причина — непредоставление информации о доходах до 1 апреля 2022 года. Вместо Романова депутатское кресло заняла акушерка Областного перинатального центра — другой зарегистрированный кандидат от ЛДПР.
Другие депутаты информацию о доходах сдали в срок. Оказалось, что самыми богатыми депутатами Гордумы в 2021 году стали Никита Беркутов (11,51 млн рублей), Гаджи Абдулов (10,89 млн рублей) и Денис Корякин (8,55 млн рублей). О доходе менее одного миллиона рублей в 2022 году сообщили три депутата — Николай Атаманкин (539 тыс рублей) и Мария Лисина (139,5 тысячи рублей). Меньше всего за 2021 год заработал председатель совета территориального общественного самоуправления «Прудок» Ленинского района Игорь Макаров — 84 тысячи рублей.
Летом 2022 года один из самых богатых депутатов Нижнего Тагила Никита Беркутов уволился с должности начальника коксохимического производства на ЕВРАЗ НТМК. Годом ранее на производстве нашли неисправности оборудования, из-за чего с предприятия шли регулярные выбросы зеленого и черного дыма. Кроме того, в 2022 году был ряд экологических скандалов, связанных с загрязнением воздуха подразделениями ЕВРАЗ НТМК.
Вскоре стала известна дата выборов — 11 сентября 2022 года. Одни депутаты начали предвыборные кампании, другие — в гонке участвовать не стали по тем или иным причинам.
Так, коллеги-единороссы приняли решение не допускать вице-спикера гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича на выборы в новый созыв думы. Напомним, громкий скандал с младшим Базилевичем случился летом 2021 года: его поймали нетрезвым за рулем. Тогда уже экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов приказал подчиненным освободить задержанного. По этому факту возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел материалы дела и приговорил Чернова к двум годам колонии-поселения, бывшего заместителя командира взвода ГИБДД Сергея Петухова к 10 месяцам и еще двух сотрудников дорожной полиции — Дениса Холстинина и Константина Бабушкина — к 9 месяцам. В результате апелляций виновники получили условные сроки и вышли на свободу в конце 2022 года.
Не будет томить читателей и озвучим самые яркие факты об итогах сентябрьских выборов. Всего тагильчане могли голосовать за 102 кандидатов по 25 округам. Из них 29 женщин (28%) и 73 мужчины (72%). Из прошлого созыва баллотироваться стали не все депутаты. Всего десять человек решили претендовать на переизбрание, но не все они получили необходимое преимущество на выборах и будут заседать в думских креслах еще раз.
В итоге в состав Думы прошли только 7 женщин, 18 округов сделали свой выбор в пользу мужчин. Таким образом, доля женщин в Гордуме выросла в два раза.
Переизбравшимися депутатами стали восемь народных избранников: Гаджи Абдулов, Дмитрий Скоропупов, Вадим Раудштейн, Владимир Антонов, Никита Беркутов, Галина Масликова, Денис Корякин, Константин Шведов.
Сейчас дума восьмого созыва на 100% состоит из единороссов. Так, представителей оппозиционных партий или самовыдвиженцев в составе нет. 17 депутатов трудятся на градообразующих предприятиях. 8 из них работают в структуре «Уралвагонзавода» или лоббируют их интересы, еще 9 — принадлежат к команде ЕВРАЗ НТМК. Это почти 70% от всего числа депутатов в городской Думе.
Работа в думе восьмого созыва пошла по проторенной дороге: сначала назначили спикера и вице-спикера. Первым стал Вадим Раудштейн, вторым — Алексей Балыбердин, экс-депутат Госдумы и экс-директор по персоналу «Уралвагонзавода».
На одном из заседаний новоизбранные депутаты одобрили себе по 120 тысяч рублей в год на возмещение расходов. Общая сумма расходов на депутатов в год составит 3 миллиона рублей.
На заседаниях комиссий народные избранники за три месяца работы обсудили самые разные темы — от благоустройства дворов до работы управляющих компаний. Народные избранники на одном из заседаний не упустили возможности похохотать над тем, что депутатам пришлось посетить баню, чтобы отменить льготы предпринимателям.
Одной из самых актуальных тем стала заработная плата младших воспитателей. Пока одни депутаты рассуждали о низкой зарплате и пороге выживания, другие даже не понимали, что речь идет о тех самых нянечках.
В целом в течение этого времени происходила настройка механизма работы Гордумы и взаимодействия с администрацией города. Депутаты делегировали коллег в разные узконаправленные комиссии при мэрии и даже планировали создать новые, в частности по вопросам ЖКХ.
Кроме того, в 2022 году депутаты выбрали себе младших помощников. В Нижнем Тагиле сформировали Молодежную думу. Молодым людям от 18 до 35 лет предстояло заявить о себе в эссе, а также предстать перед конкурсной комиссией. Всего в ее состав намеревались войти 53 человека, однако работать в Молодежной думе будет 20 человек. Все они, как и их старшие коллеги, представляют градообразующие предприятия города, а также другие учреждения.