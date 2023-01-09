Вылетевшей с дороги на ГГМ «девятке» помогли три водителя из Нижнего Тагила

После тщетных попыток выехать из снега самостоятельно, мужчина стал думать, кого из знакомых просить помощи. Не успев вытащить телефон, Виталий увидел, что ему на помощь не сговариваясь друг за другом с небольшим промежутком остановились три автомобиля — Lada Priora, Газель и Nissan.