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Вылетевшей с дороги на ГГМ «девятке» помогли три водителя из Нижнего Тагила

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI
Автомобиль водителя из Нижнего Тагила сел на днище, когда его выкинуло с дороги на ГГМ. Самостоятельно автомобилисту выбраться из ловушки не удалось, на помощь тагильчанину пришли три водителя.

Виталий рассказал, что на дороге близ улицы Удовенко он сильно нажал на газ, как вдруг его «девятку» выкинуло с дороги прямо в овраг. По его словам, машина села «на все пузо».

В этом месте застрял автомобиль водителя из Нижнего Тагила
Фото: Скрин с карты

После тщетных попыток выехать из снега самостоятельно, мужчина стал думать, кого из знакомых просить помощи. Не успев вытащить телефон, Виталий увидел, что ему на помощь не сговариваясь друг за другом с небольшим промежутком остановились три автомобиля — Lada Priora, Газель и Nissan.

Автомобилисты достали две лопаты. Первой попыталась на буксире вытащить Priora, однако «девятка» плотно засела в снегу. Ее удалось вытащить только Nissan.

Меня и раньше выручали, один раз на трассе зимой года два назад. Вытекло масло и стукнул двигатель, и так же был мороз, была ночь и не было связи. И, наверное, я бы замерз, но нашлись добрые люди, сами остановились и дотащили меня до города, — рассказал Виталий корреспонденту TagilCity.ru.
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Слова благодарности и историю мужчина даже разместил в социальных сетях. Тагильчанин отметил, что и сам приходит на помощь другим автомобилистам

Да, я тоже стараюсь, сегодня не запустилось утром двое коллег, приезжал помогал
Когда вселенная посылает тебе добро и помощь, этим нужно делиться и передавать дальше, — уверен тагильчанин.
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