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Юноша из Нижнего Тагила 6 минут провисел на перекладине и установил рекорд России

Сегодня, 04:53
Фото: скриншот из видео Фаниса Хайруллина
Участник команды «Стойкие» из Нижнего Тагила установил рекорд федерального масштаба: 9-летний юноша Мирон попал в Книгу рекордов России за самый крепкий хват в своей категории.

Юный спортсмен провисел на двух руках без отрыва пальцев от перекладины в течение 6 минут 21 секунды. Рекорд был зафиксирован специальными измерителями. Для подготовки ребенка к достижению затратили 5 месяцев.

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Для нижнетагильских атлетов это уже 16-е попадание в Книгу рекордов России за время существования команды «Стойкие». Тренер Фанис Хайруллин рассказал, что сейчас спортсмены готовятся продемонстрировать новые результаты.

Юный тагильчанин попал в Книгу рекордов России за отжимания от пола
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Посредством рекордов мы продвигаем спорт в массы по всей России, — объяснил свою мотивацию тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин.
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