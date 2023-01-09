Юноша из Нижнего Тагила 6 минут провисел на перекладине и установил рекорд России

Юный спортсмен провисел на двух руках без отрыва пальцев от перекладины в течение 6 минут 21 секунды. Рекорд был зафиксирован специальными измерителями. Для подготовки ребенка к достижению затратили 5 месяцев.
Для нижнетагильских атлетов это уже 16-е попадание в Книгу рекордов России за время существования команды «Стойкие». Тренер Фанис Хайруллин рассказал, что сейчас спортсмены готовятся продемонстрировать новые результаты.
Посредством рекордов мы продвигаем спорт в массы по всей России, — объяснил свою мотивацию тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин.