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Житель Екатеринбурга чуть не сгорел заживо в полыхающей двухэтажке

Сегодня, 06:27
Фото: telegram-канал "МЧС Свердловск"

Двухэтажный многоквартирный дом сгорел в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС в 05:15 по уральскому времени получили информацию о пожаре по улице Шефская в Екатеринбурге. 9 января загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Из здания спасли одного человека, 4-х сняли с верхних этажей, эвакуировали еще 15.

Оценив обстановку, пожарные выяснили, что горят квартиры и на первом, и на втором этаже здания. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Ликвидация огня далась спасателям непросто: осложнения вызывал сильный дым в коридорах. Кроме того, в доме находились люди.

Фото: telegram-канал "МЧС Свердловск"

Огнеборцы вывели из помещений 15 человек, спасли от удушья угарным газом одного свердловчанина, еще 4-х сняли со второго этажа дома в Екатеринбурге при помощи трехколенной лестницы. Пострадавший передан врачам для осмотра. Для поиска и эвакуации жильцов на месте ЧП работало 4 звена газодымозащитной службы. В тушении приняли участие 64 сотрудника МЧС и 16 специализированных машин.

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С течением времени площадь пожара увеличилась и выросла до 100 квадратных метров. В 06:28 по уральскому времени огонь удалось ограничить в распространении. Открытое горение устранили в 06:52. В данный момент причина возникновения пламени неизвестна, сообщает МЧС по Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Пожар#Огонь#Пожарные#МЧС#Происшествия
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