Житель Екатеринбурга чуть не сгорел заживо в полыхающей двухэтажке

Огнеборцы вывели из помещений 15 человек, спасли от удушья угарным газом одного свердловчанина, еще 4-х сняли со второго этажа дома в Екатеринбурге при помощи трехколенной лестницы. Пострадавший передан врачам для осмотра. Для поиска и эвакуации жильцов на месте ЧП работало 4 звена газодымозащитной службы. В тушении приняли участие 64 сотрудника МЧС и 16 специализированных машин.