Житель Екатеринбурга чуть не сгорел заживо в полыхающей двухэтажке

Оценив обстановку, пожарные выяснили, что горят квартиры и на первом, и на втором этаже здания. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Ликвидация огня далась спасателям непросто: осложнения вызывал сильный дым в коридорах. Кроме того, в доме находились люди.
Огнеборцы вывели из помещений 15 человек, спасли от удушья угарным газом одного свердловчанина, еще 4-х сняли со второго этажа дома в Екатеринбурге при помощи трехколенной лестницы. Пострадавший передан врачам для осмотра. Для поиска и эвакуации жильцов на месте ЧП работало 4 звена газодымозащитной службы. В тушении приняли участие 64 сотрудника МЧС и 16 специализированных машин.
С течением времени площадь пожара увеличилась и выросла до 100 квадратных метров. В 06:28 по уральскому времени огонь удалось ограничить в распространении. Открытое горение устранили в 06:52. В данный момент причина возникновения пламени неизвестна, сообщает МЧС по Свердловской области.