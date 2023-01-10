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418 школьников из Нижнего Тагила попали на региональный этап Всероссийской олимпиады

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI
Во Всероссийской олимпиаде школьников, на региональном этапе, выступит 418 детей школьного возраста из Нижнего Тагила. Ребята сразятся с другими свердловчанами в мастерстве решения задач по 24 учебным дисциплинам в срок с 10 января по 22 февраля 2023 года.

К работе с олимпиадными задачами на уровне Свердловской области допускаются учащиеся 9-11 классов, набравшие нужное количество баллов на муниципальном этапе. Также участие на региональном уровне олимпиады доступно победителям и призерам состязаний в прошлом учебном году, сообщает управления образования в Нижнем Тагиле.

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В ведомстве напомнили, что занявшие лидерские и призовые места дети могут выбрать любое высшее учебное заведение страны для поступления на льготных условиях. Из ограничений — будущая специальность должна соответствовать профилю олимпиады, в которой ребенок стал лучшим. Кроме того, учителя, подготовившие школьников к достойному выступлению, становятся претендентами на премию губернатора Свердловской области.

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