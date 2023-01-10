418 школьников из Нижнего Тагила попали на региональный этап Всероссийской олимпиады

К работе с олимпиадными задачами на уровне Свердловской области допускаются учащиеся 9-11 классов, набравшие нужное количество баллов на муниципальном этапе. Также участие на региональном уровне олимпиады доступно победителям и призерам состязаний в прошлом учебном году, сообщает управления образования в Нижнем Тагиле.
В ведомстве напомнили, что занявшие лидерские и призовые места дети могут выбрать любое высшее учебное заведение страны для поступления на льготных условиях. Из ограничений — будущая специальность должна соответствовать профилю олимпиады, в которой ребенок стал лучшим. Кроме того, учителя, подготовившие школьников к достойному выступлению, становятся претендентами на премию губернатора Свердловской области.