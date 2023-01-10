418 школьников из Нижнего Тагила попали на региональный этап Всероссийской олимпиады

В ведомстве напомнили, что занявшие лидерские и призовые места дети могут выбрать любое высшее учебное заведение страны для поступления на льготных условиях. Из ограничений — будущая специальность должна соответствовать профилю олимпиады, в которой ребенок стал лучшим. Кроме того, учителя, подготовившие школьников к достойному выступлению, становятся претендентами на премию губернатора Свердловской области.