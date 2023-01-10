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Автомобиль столкнулся с ехавшей на вызов машиной МЧС в Екатеринбурге

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошла авария между машиной и автомобилем сотрудников МЧС, которые торопились на вызов.

ЧП случилось на перекрестке Блюхера — Гагарина. Сотрудники МЧС ехали в сторону политехнического колледжа, где был пожар, пишет Е1.

По словам свидетеля событий, автомобиль ехал на большой скорости по встречной полосе, а водитель легкового авто не заметил приближающееся транспортное средство.

В ГИБДД отметили, что в инспекцию по данному факту никто не обращался.

Напомним, что в результате пожара в учебном заведении никто не пострадала. Около 100 человек, находящиеся внутри здания, успешно эвакуировались. В их числе были учителя и студенты.

Пожар произошел в Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#МЧС#Пожар
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