Автомобиль столкнулся с ехавшей на вызов машиной МЧС в Екатеринбурге

ЧП случилось на перекрестке Блюхера — Гагарина. Сотрудники МЧС ехали в сторону политехнического колледжа, где был пожар, пишет Е1.
По словам свидетеля событий, автомобиль ехал на большой скорости по встречной полосе, а водитель легкового авто не заметил приближающееся транспортное средство.
В ГИБДД отметили, что в инспекцию по данному факту никто не обращался.
Напомним, что в результате пожара в учебном заведении никто не пострадала. Около 100 человек, находящиеся внутри здания, успешно эвакуировались. В их числе были учителя и студенты.