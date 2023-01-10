Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб в ходе спецоперации на Украине

Никита Чирков родился в 1993 году. Он окончил школу № 22 имени Героя Советского Союза В. С. Маркова. Затем Никита поступил в ПТУ на профессию автомеханика и после окончания работал грузчиком на одной из баз города, сообщили в администрации.