Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб в ходе спецоперации на Украине

Никита Чирков родился в 1993 году. Он окончил школу № 22 имени Героя Советского Союза В. С. Маркова. Затем Никита поступил в ПТУ на профессию автомеханика и после окончания работал грузчиком на одной из баз города, сообщили в администрации.
Прощание с молодым человеком состоится 11 января в 12:00 в ритуальном зале «Прощание» на улице Карбышева, 15А.
Напомним, в конце декабря на СВО погиб 19-летний военный из Таборинского сельского поселения. Юношу звали Дмитрий Стрелков. По данным администрации сельского поселения, прощание состоится 10 января в Доме культуры Таборинского села.