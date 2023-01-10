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Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 12:17
Фото: администрация Серова
В ходе специальной операции на Украине погиб житель Серова Никита Чирков. По данным администрации города, молодой человек служил в составе ЧВК «Вагнер». Погиб он в ходе боев по освобождению Артемовска в ДНР.

Никита Чирков родился в 1993 году. Он окончил школу № 22 имени Героя Советского Союза В. С. Маркова. Затем Никита поступил в ПТУ на профессию автомеханика и после окончания работал грузчиком на одной из баз города, сообщили в администрации.

Прощание с молодым человеком состоится 11 января в 12:00 в ритуальном зале «Прощание» на улице Карбышева, 15А.

Напомним, в конце декабря на СВО погиб 19-летний военный из Таборинского сельского поселения. Юношу звали Дмитрий Стрелков. По данным администрации сельского поселения, прощание состоится 10 января в Доме культуры Таборинского села.

19-летний солдат из свердловского села погиб на СВО
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