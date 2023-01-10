Будет ли вторая волна свиного гриппа в Свердловской области

На данный момент в России наблюдается подъем заболеваемости, также и в других странах, рассказывает уральский эпидемиолог. По его словам, это типичная ситуация, обеспеченная свинным гриппом. При этом циркулируют и другие вирусные инфекции, а также коронавирус. Врач отмечает, что с гриппом А население встречалось давно, а потому у части нет иммунитета. От этого и произошел скачок заболевамости.
Для гриппа волнообразное течение, рассказывает эпидемиолог, не характерно. Как правило, он проходит в один подъем. Он длится от 6 до 12 недель в среднем. Подъем заболеваемости ожидается до марта 2023 года или включительно с этим месяцем.
После завершения новогодних каникул Роспотребнадзор сообщил, что в Свердловской области со 2 по 8 января было выявлено 26,7 тысячи случаев ОРВИ. Это на 40,3% меньше уровня прошлой недели. При этом 38% от числа заболевших составляют дети.
Специалисты также провели исследование 123 проб. Установлено, что преобладающим является грипп А, а также выделены вируса гриппа В, риновирусы и сезонные коронавирусы. Неблагополучными по заболеваемости признаны Березовский ГО, Первоуральск, Ревда, Асбестовский ГО, Краснотурьинск, Сысертский ГО.
Также за неделю зарегистрировано 546 случаев внебольничной пневмонии. Это на 42,2% ниже уровня прошлой недели. Однако, по мнению медиков, говорить о спаде пока рано. По словам одного из врачей, заболеваемость сохранилась на том же уровне, что и до праздников. Однако обращений было меньше.
В поликлиниках отметили, что по сравнению с прошлыми новогодними каникулами жалоб стало больше на 50%. Ранее, по словам врача поликлиники, дома при температуре лечились люди часто самостоятельно, а теперь боятся гриппа или коронавируса.
Эпидемиолог также поясняет, что мороз может стать сопутствующим фактором для заболеваемости, так как охлаждение повышает риск заболеть. Также влияет на это засушенный воздух. Сухая слизистая, по словам эпидемиолога, хуже защищает от инфекций, пишет Е1.