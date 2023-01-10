Будет ли вторая волна свиного гриппа в Свердловской области

На данный момент в России наблюдается подъем заболеваемости, также и в других странах, рассказывает уральский эпидемиолог. По его словам, это типичная ситуация, обеспеченная свинным гриппом. При этом циркулируют и другие вирусные инфекции, а также коронавирус. Врач отмечает, что с гриппом А население встречалось давно, а потому у части нет иммунитета. От этого и произошел скачок заболевамости. Для гриппа волнообразное течение, рассказывает эпидемиолог, не характерно. Как правило, он проходит в один подъем. Он длится от 6 до 12 недель в среднем. Подъем заболеваемости ожидается до марта 2023 года или включительно с этим месяцем.

После завершения новогодних каникул Роспотребнадзор сообщил, что в Свердловской области со 2 по 8 января было выявлено 26,7 тысячи случаев ОРВИ. Это на 40,3% меньше уровня прошлой недели. При этом 38% от числа заболевших составляют дети. Специалисты также провели исследование 123 проб. Установлено, что преобладающим является грипп А, а также выделены вируса гриппа В, риновирусы и сезонные коронавирусы. Неблагополучными по заболеваемости признаны Березовский ГО, Первоуральск, Ревда, Асбестовский ГО, Краснотурьинск, Сысертский ГО. Также за неделю зарегистрировано 546 случаев внебольничной пневмонии. Это на 42,2% ниже уровня прошлой недели. Однако, по мнению медиков, говорить о спаде пока рано. По словам одного из врачей, заболеваемость сохранилась на том же уровне, что и до праздников. Однако обращений было меньше.