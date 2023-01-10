TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Чебурашка»: сколько жителей России посмотрели фильм

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в России

Полнометражный фильм «Чебурашка», показанный в кинотеатрах, стал самым кассовым в истории отечественного проката.

Согласно данным ЕАИС, «Чебурашка» собрал 3,1 млрд рублей. В день премьеры фильм собрал 226,3 млн рублей. Бюджет фильма составил 850 млн рублей. По сборам «Чебурашка» обогнал картину «Холоп» Клима Шипенко, которая ранее была признана рекордсменом.

В прокат фильм вышел 1 января 2023 года. Сборы же «Холопа» составили 3 млрд рублей. «Чебурашка» обогнала «Холопа» на десятый день проката.

В фильме рассказывается о новых приключениях всем известного персонажа советского мультфильма в небольшом городке. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие артисты. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. 

«Союзмультфильм» планирует создать полнометражным фильм про Чебурашку
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Свободное время#Кино#Рекорд#Кинопоказ#Чебурашка
Подпишитесь
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
Сегодня, 09:17
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
Вчера, 13:28
Автомобиль перевернулся и улетел в кювет на Джамбула в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:20
Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
Вчера, 05:29
Скончался автор картины «Огни трудового Тагила» советский художник Евгений Седухин
Сегодня, 05:54
Уголовное дело из-за смерти тагильчанки заведено на медиков Демидовской больницы
Вчера, 14:58