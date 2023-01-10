«Чебурашка»: сколько жителей России посмотрели фильм

В фильме рассказывается о новых приключениях всем известного персонажа советского мультфильма в небольшом городке. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие артисты. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.