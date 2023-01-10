«Чебурашка»: сколько жителей России посмотрели фильм

Согласно данным ЕАИС, «Чебурашка» собрал 3,1 млрд рублей. В день премьеры фильм собрал 226,3 млн рублей. Бюджет фильма составил 850 млн рублей. По сборам «Чебурашка» обогнал картину «Холоп» Клима Шипенко, которая ранее была признана рекордсменом.
В прокат фильм вышел 1 января 2023 года. Сборы же «Холопа» составили 3 млрд рублей. «Чебурашка» обогнала «Холопа» на десятый день проката.
В фильме рассказывается о новых приключениях всем известного персонажа советского мультфильма в небольшом городке. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие артисты. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.