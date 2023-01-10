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Что известно о состоянии попавшего в реанимацию Никиты Михалкова

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Кинорежиссер Никита Михалков после госпитализации в больницу, которая произошла несколько дней назад, всё еще находится в реанимации. Собрали все, что известно на настоящий момент о состоянии его здоровья.

Информацию о госпитализации сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы, в которой лежит Михалков. Медики утверждают, что Никита Сергеевич находится на низком потоке кислорода.

Журналисты издания StarHit отмечают, у режиссера есть не только проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и с легкими. Относительно коронавируса версии разошлись – некоторые СМИ пишут, что вирус обнаружен, а некоторые, что тест отрицательный.

О том, что Михалкова госпитализировали, стало известно 5 января. Пресс-секретарь режиссера сказала, что у него грипп. Позже журналистка Ксения Собчак рассказала, что Михалков сейчас с отделении реанимации.

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#Елена Озерова#Здоровье#Медицина#Госпитализация#Реанимация#Никита Михалков
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