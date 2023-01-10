Что известно о состоянии попавшего в реанимацию Никиты Михалкова

Кинорежиссер Никита Михалков после госпитализации в больницу, которая произошла несколько дней назад, всё еще находится в реанимации. Собрали все, что известно на настоящий момент о состоянии его здоровья.

Информацию о госпитализации сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на представителя больницы, в которой лежит Михалков. Медики утверждают, что Никита Сергеевич находится на низком потоке кислорода. Журналисты издания StarHit отмечают, у режиссера есть не только проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и с легкими. Относительно коронавируса версии разошлись – некоторые СМИ пишут, что вирус обнаружен, а некоторые, что тест отрицательный. О том, что Михалкова госпитализировали, стало известно 5 января. Пресс-секретарь режиссера сказала, что у него грипп. Позже журналистка Ксения Собчак рассказала, что Михалков сейчас с отделении реанимации. 84-летнюю екатеринбурженку сбил трамвай на ВИЗе. Женщина в реанимации Узнать подробнее