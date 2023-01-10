До 9,5 раза превышал норму сероводород в воздухе Тагила в новогодние праздники

6 января станция мониторинга на Красном Камне поймала превышение вещества до 9,5 раза. Также в этот день сероводород был выше нормы на Сухоложском поселке — до 1,1 ПДК и Тагилстрое — до 1,03 ПДК.
На следующий день, там же на Красном Камне, концентрация сероводорода достигала 3,9 ПДК. А 8 января в этом же районе — до 1,8 ПДК.
Напомним, в новогодние праздники жители города жаловались на химический запах выбросов. 4 января облако дыма и пара шло со стороны коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК на Вагонку.
А 5 января густой смог окутал Восточное шоссе, которое находится рядом с промышленной зоной. Из-за мороза облако выбросов опустилось к земле и накрыло окрестность густой белой мглой. При этом тагильчане также жаловались на удушливый химический запах.