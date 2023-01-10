Энергетики подвели итоги работы в новогодние праздники на севере Свердловской области

Энергетики отчитались о работе в новогодние праздники. С 1 по 8 января специалисты «Облкоммунэнерго» оперативно устранили 48 аварий на сетях электроснабжения. При этом скорость устранения неполадок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 33%. Чаще всего отключение электроснабжения длилось не более одного часа.