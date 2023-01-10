Энергетики подвели итоги работы в новогодние праздники на севере Свердловской области

Энергетики отчитались о работе в новогодние праздники. С 1 по 8 января специалисты «Облкоммунэнерго» оперативно устранили 48 аварий на сетях электроснабжения. При этом скорость устранения неполадок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 33%. Чаще всего отключение электроснабжения длилось не более одного часа.
В праздничные дни часть энергетиков дежурила круглосуточно. Более 100 специалистов и около 70 единиц техники были задействованы на устранении неполадок в сети в зоне деятельности компании. Основными причинами аварийных отключений стали короткие замыкания и перебои в работе у смежных сетевых организаций, налипание снега и обрыв проводов. 10 раз приходилось отключать потребителей для безопасного тушения пожаров — горели частные дома в Нижнем Тагиле, Асбесте, Полевском и других населенных пунктах, — отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
Больше всего аварий произошло в Первоуральске, Нижнем Тагиле, чуть реже — в Камышлове. На остальных территориях зафиксированы единичные случаи отключения электроснабжения.
Напомним, во время новогодних праздников энергетики перешли на круглосуточный режим работы, а также отменили плановые ремонтные ремонты.