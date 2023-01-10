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Фильм режиссера из Екатеринбурга стал новогодним хитом в Свердловской области

Сегодня, 10:31
Фото: пресс-служба МТС
Фильм екатеринбуржца Ивана Соснина «Далёкие близкие» завоевал верхние строчки новогоднего хит-парада. Топ самых просматриваемых картин во время новогодних праздников составил МТС, исходя из анализа данных онлайн-кинотеатра KION.

Фильм уроженца Екатеринбурга Ивана Соснина «Далёкие близкие» о путешествии отца и сына с Дальнего Востока в Москву вошел в топ-5 самых просматриваемых картин в Свердловской области. Помимо нашего региона, роуд-муви стал новогодним хитом еще в нескольких регионах России. Также во время праздников свердловчане чаще всего выбирали фильмы «Слон» (18+), «Сердце Пармы» (16+), «Непослушник» (12+), «Плотник» (18+) и мелодраму «Я буду жить» (16+).

Фильм «Далёкие близкие» с Евгением Сытым, Филиппом Авдеевым и Еленой Яковлевой — первая полнометражная работа 32-летнего Ивана Соснина. Детство и юность режиссера прошли в Кировграде и Невьянске, а творческое взросление — в Екатеринбурге. Премьера картины свердловчанина состоялась в ноябре 2022 года в онлайн-кинотеатре KION.

В 2020 году Иван Соснин стал обладателем Гран-при Фестиваля уличного кино, проходившего при поддержке онлайн-кинотеатра KION от МТС. Уже тогда за плечами молодого екатеринбургского сценариста и режиссёра был большой опыт съёмок с кинокомпанией «Red Pepper Film», штаб-квартира которой также находится в Уральской столице. Мы рады, что и свой первый полнометражный фильм Иван снял в сотрудничестве с KION, входящим в экосистему МТС, и этот фильм пришёлся по душе как землякам Соснина, так и всем россиянам, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Кроме этого, во время новогодних праздников свердловчане активно смотрели сериалы «Тест на беременность» (16+), «Жизнь по вызову» (18+), криминальную драму «Обоюдное согласие» (18+). В канун Рождества жители региона отдали предпочтение сериалам «13 клиническая» (18+), «Переговорщик» (18+), «Почка» (18+).

Фото: пресс-служба МТС

По данным аналитиков KION, из зарубежных картин свердловчане предпочитают мелодраму «Постучись в мою дверь» (16+), драму «Воскресший Эртугрул» (16+), фильмы «Хороший доктор» (18+), «Дом дракона» (18+), сериалы «Жестокий Стамбул» (16+) и «Отчаянные домохозяйки» (16+).

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#Ульяна Савина#Фильмы#МТС#Свердловская область#Общество#Екатеринбург
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