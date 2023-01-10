Фильм режиссера из Екатеринбурга стал новогодним хитом в Свердловской области

Фильм уроженца Екатеринбурга Ивана Соснина «Далёкие близкие» о путешествии отца и сына с Дальнего Востока в Москву вошел в топ-5 самых просматриваемых картин в Свердловской области. Помимо нашего региона, роуд-муви стал новогодним хитом еще в нескольких регионах России. Также во время праздников свердловчане чаще всего выбирали фильмы «Слон» (18+), «Сердце Пармы» (16+), «Непослушник» (12+), «Плотник» (18+) и мелодраму «Я буду жить» (16+).