Известный преподаватель экономики скончалась в Екатеринбурге

По словам знакомых учительницы, вся жизнь Надежды Боголюбовой была связана с УрФУ, пишет Е1. В 1983 году, отучившись на экономиста, она пришла сюда и устроилась на работу в должности ассистента кафедры политической экономии. В 1990 году ей присвоили степень кандидата экономических наук.