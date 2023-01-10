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Известный преподаватель экономики скончалась в Екатеринбурге

Сегодня, 15:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге умерла известный педагог УрФУ Надежда Боголюбова. Она долго боролась с тяжелой болезнью, а преподавательской деятельностью не занималась уже несколько месяцев.

По словам знакомых учительницы, вся жизнь Надежды Боголюбовой была связана с УрФУ, пишет Е1. В 1983 году, отучившись на экономиста, она пришла сюда и устроилась на работу в должности ассистента кафедры политической экономии. В 1990 году ей присвоили степень кандидата экономических наук.

В разные годы Надежда Боголюбова выполняла обязанности замдекана экономического факультета по развитию и магистратуре, председателя предметной комиссии по обществознанию.

По словам коллег преподавателя, в ней была масса энергии и энтузиазма. Она создала новые методики преподавания экономики на Урале. О дате и месте прощания будет сообщено позже.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#УрФУ#Педагог#Погибла#Екатеринбург
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