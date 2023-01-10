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Матери из Тюмени возмутились отменой актировок в 30-градусный мороз

Сегодня, 05:14
Фото: TagilCity.ru
Жители Тюменской области оказались возмущены поведением администрации города, которая приняла решение не отменять занятия в школах в 30-градусный мороз. Некоторые мамы самостоятельно освободили детей от уроков.

Родители обсудили возникшую ситуацию и поделились мнениями в социальных сетях.

Сайт администрации города вообще не работал! Я думаю, что даже взрослому человеку в -40 очень не хочется вылазить из-под одеялка! — негодует местная жительница в сообществе «ЧС Тюмень».

Тюменские мамы решили, что один пропуск не повлияет на успеваемость учащихся. Иная ситуация могла возникнуть в случае болезни, возникшей из-за переохлаждения.

Своим детям сама отменила. В такой холод, пусть дома сидят, от одного пропуска много не потеряют, — пишет Анжелла О.

Издание «НашГород» сообщает, что в данный момент в городе столбики термометров опустились до -31 градуса. Скорость ветра составляет 2 м/с. При таких погодных условиях детей начальной школы должны были освободить от уроков.

Какая температура воздуха станет причиной отмены занятий в школах Нижнего Тагила
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Ранее в Нижнем Тагиле ввели частичный дистант в связи с аномальными холодами на территории Свердловской области. Ученики 1-11 классов местных школ могут временно обучаться дистанционно. Детские сады продолжают работу в обычном режиме.

Частичный дистант в связи с морозами введен в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Дети#Мороз#Холода#Школа#Тюмень#Происшествия
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