Матери из Тюмени возмутились отменой актировок в 30-градусный мороз

Родители обсудили возникшую ситуацию и поделились мнениями в социальных сетях.
Сайт администрации города вообще не работал! Я думаю, что даже взрослому человеку в -40 очень не хочется вылазить из-под одеялка! — негодует местная жительница в сообществе «ЧС Тюмень».
Тюменские мамы решили, что один пропуск не повлияет на успеваемость учащихся. Иная ситуация могла возникнуть в случае болезни, возникшей из-за переохлаждения.
Своим детям сама отменила. В такой холод, пусть дома сидят, от одного пропуска много не потеряют, — пишет Анжелла О.
Издание «НашГород» сообщает, что в данный момент в городе столбики термометров опустились до -31 градуса. Скорость ветра составляет 2 м/с. При таких погодных условиях детей начальной школы должны были освободить от уроков.
Ранее в Нижнем Тагиле ввели частичный дистант в связи с аномальными холодами на территории Свердловской области. Ученики 1-11 классов местных школ могут временно обучаться дистанционно. Детские сады продолжают работу в обычном режиме.