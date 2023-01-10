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Медучреждение в Екатеринбурге накопило 146 млн рублей долгов по контрактам

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
Медицинское учреждение в Екатеринбурге накопило более 146 миллионов рублей долгов по исполненным контрактам. Поликлиника или больница закупила оборудование, лекарства и прочие необходимые в работе изделия и не расплачивалась.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выяснила, что лечебное заведение своевременно не переводило оплату подрядчикам, выполнившим контракты, в результате чего нарушило соответствующее законодательство. Наступило время перевода денежных средств, однако предприниматели не получили деньги за свои услуги. В итоге накопилась многомиллионная сумма долга.

Прокуроры внесли представление главе специализированного учреждения. Директор устранил нарушения, выявленные надзорными ведомствами в ходе рейда, и предприниматели получили деньги за свой труд, сообщает прокуратура Свердловской области.

Уголовное дело из-за смерти тагильчанки заведено на медиков Демидовской больницы
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Ранее стало известно, что в отношении пока что неустановленных лиц в Демидовской больнице Нижнего Тагила завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей. В результате халатности медиков скончалась тагильчанка Светлана Бурухина.

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#Криминал#Екатеринбург#Долг#Деньги#Прокуратура#Анна Варнакина
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