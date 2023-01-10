Медучреждение в Екатеринбурге накопило 146 млн рублей долгов по контрактам

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выяснила, что лечебное заведение своевременно не переводило оплату подрядчикам, выполнившим контракты, в результате чего нарушило соответствующее законодательство. Наступило время перевода денежных средств, однако предприниматели не получили деньги за свои услуги. В итоге накопилась многомиллионная сумма долга.