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Мужчина с иероглифами на левой руке пропал в Свердловской области

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI
Уже неделю в Свердловской области разыскивается 30-летний Александр Котов. О его местонахождении ничего не известно. Мужчина пропал 3 января в поселке Асбест Сысертского ГО.

К поискам подключились полицейские и отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв». Пропавший имеет особые приметы, такие как татуировка в виде иероглифов на левой руке, а также ожог на локте и большой шрам на правой брови.

В день пропажи на Александре были надеты черная куртка, такого же цвета джинсы и галоши. В ориентировке «ЛизаАлерт» сказано, что мужчина может передвигаться на ВАЗ-2112 серебристого цвета.

Фото: "Лиза Алерт"

Напомним, в Свердловской области третью неделю разыскивается многодетная мама Любовь Белюшина. Она пропала еще 22 декабря. В морозы выездные поиски женщины прекращены. Однако не прекращают искать ее. 

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Пропавшие#Полиция#Волонтеры
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