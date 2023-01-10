Мужчина с иероглифами на левой руке пропал в Свердловской области

К поискам подключились полицейские и отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв». Пропавший имеет особые приметы, такие как татуировка в виде иероглифов на левой руке, а также ожог на локте и большой шрам на правой брови.
В день пропажи на Александре были надеты черная куртка, такого же цвета джинсы и галоши. В ориентировке «ЛизаАлерт» сказано, что мужчина может передвигаться на ВАЗ-2112 серебристого цвета.
Напомним, в Свердловской области третью неделю разыскивается многодетная мама Любовь Белюшина. Она пропала еще 22 декабря. В морозы выездные поиски женщины прекращены. Однако не прекращают искать ее.