На 300 тонн больше отходов вывезли с севера Свердловской области в праздники

Однако не обошлось и без затруднений. Наибольшие неудобства при вывозе мусора возникли из-за нерасчищенных дорог. Так, в Верхотурье свободным от снега оказался слишком узкий участок дороги. В Невьянске проблемы были вызваны снежными завалами у мусорных баков.