На 300 тонн больше отходов вывезли с севера Свердловской области в праздники

Региональный оператор «Рифей», который занимается вывозом мусора на севере Свердловской области, отчитался о работе в праздничные дни. Сотрудники компании работали в штатном режиме. Все вопросы, возникающие между обслуживающими организациями и регоператором, решали оперативно.
Все возникающие вопросы решались оперативно, за это хочется выразить благодарность транспортировщикам, управляющим компаниям и администрациям городских округов, правильно организовавшим работу своих сотрудников в выходные дни, — подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Однако не обошлось и без затруднений. Наибольшие неудобства при вывозе мусора возникли из-за нерасчищенных дорог. Так, в Верхотурье свободным от снега оказался слишком узкий участок дороги. В Невьянске проблемы были вызваны снежными завалами у мусорных баков.
В 26 случаях вывоз ТКО пришлось отложить из-за припаркованного перед площадками транспорта. В Нижнем Тагиле зафиксировано 20 подобных инцидентов, по два — в Серове и Горноуральском ГО.
С 9 декабря регоператор работает в обычном режиме. Вопросы можно задать по телефону 8-800-234-02-43, напомнили в компании «Рифей».