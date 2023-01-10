TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На 300 тонн больше отходов вывезли с севера Свердловской области в праздники

Сегодня, 11:14
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
Регоператор «Рифей» во время новогодних праздников вывез из городов на севере Свердловской области 4,6 тысяч тонн отходов. Это на 300 тонн больше, чем в среднем вывозят мусоровозы в будние дни.

Региональный оператор «Рифей», который занимается вывозом мусора на севере Свердловской области, отчитался о работе в праздничные дни. Сотрудники компании работали в штатном режиме. Все вопросы, возникающие между обслуживающими организациями и регоператором, решали оперативно.

Все возникающие вопросы решались оперативно, за это хочется выразить благодарность транспортировщикам, управляющим компаниям и администрациям городских округов, правильно организовавшим работу своих сотрудников в выходные дни, — подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Однако не обошлось и без затруднений. Наибольшие неудобства при вывозе мусора возникли из-за нерасчищенных дорог. Так, в Верхотурье свободным от снега оказался слишком узкий участок дороги. В Невьянске проблемы были вызваны снежными завалами у мусорных баков.

В 26 случаях вывоз ТКО пришлось отложить из-за припаркованного перед площадками транспорта. В Нижнем Тагиле зафиксировано 20 подобных инцидентов, по два — в Серове и Горноуральском ГО.

С 9 декабря регоператор работает в обычном режиме. Вопросы можно задать по телефону 8-800-234-02-43, напомнили в компании «Рифей».

#Ульяна Савина#Свердловская область#Общество#Нижний Тагил#Мусор#Вывоз мусора#ТКО#Рифей
Подпишитесь
Я видела мертвых: жертва ДТП в Тагиле рассказала о пятидневной коме и пьяном водителе
Сегодня, 09:17
Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
Вчера, 13:28
Южный подъезд к Нижнему Тагилу временно перекрыли
Сегодня, 04:21
Опасный воздух, борьба за чистую воду и обмелевший пруд. Главные экособытия 2022 года
Вчера, 05:29
Скончался автор картины «Огни трудового Тагила» советский художник Евгений Седухин
Сегодня, 05:54
Уголовное дело из-за смерти тагильчанки заведено на медиков Демидовской больницы
Вчера, 14:58